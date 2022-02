Εισβολή στην Ουκρανία - Μπάιντεν: Προχωράμε σε πακέτα καταστροφικών κυρώσεων, η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει

Λίγα λεπτά πριν το διάγγελμα του Τζο Μπάιντεν, στο οποίο θα ανακοινώσει τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε tweet, στο οποίο τόνισε την ανάγκη να λογοδοτήσουν οι Ρώσοι για τις ενέργειές τους, ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στον λαό της Ουκρανίας.

Στο tweet του, ο Μπάιντεν ανέφερε: «Σήμερα το πρωί, επικοινώνησα με τους ομολόγους μου της G7 για να συζητήσω την αδικαιολόγητη επίθεση του Προέδρου Πούτιν στην Ουκρανία. Συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε πακέτα καταστροφικών (για τη Ρωσία) κυρώσεων και σε άλλα οικονομικά μέτρα, ώστε να υποχρεώσουμε τη Ρωσία να λογοδοτήσει. Στεκόμαστε στο πλευρό του γενναίου λαού της Ουκρανίας».

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w