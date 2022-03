Χάος στη Ρωσία: Ουρές Ρώσων πολιτών στα ATM φοβούμενοι για τις αποταμιεύσεις τους – Δείτε βίντεο

Οι Ρώσοι περιμένουν επί ώρες σε τράπεζες και ΑΤΜ φοβούμενοι για την τύχη των αποταμιεύσεών τους, καθώς με τις δυτικές κυρώσεις το ρούβλι καταρρέει. Πολλοί Ρώσοι φοβούνται ότι οι τιμές και τα επιτόκια θα ανέβουν ακόμα περισσότερο, αφότου το ρούβλι έκανε αρνητικό ρεκόρ, και περιμένουν επί ώρες, συχνά μάταια, καθώς το ΑΤΜ έχει αδειάσει.

«Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση θα μάς πάρει όλα τα λεφτά, ή ότι θα παγώσουν οι κάρτες μας. Περιμένω σε ουρές σε διάφορα μέρη και ψάχνω για χρήματα (ανάληψη) για δεύτερη σερί μέρα. Δεν έχω καταφέρει να κάνω ανάληψη ευρώ ακόμα. Ανησυχώ. Χρειάζομαι να βρω μετρητά με κάποιο τρόπο» δήλωσε στη Deutsche Welle μια κοπέλα.

Russians lined up at banks and ATMs in fear for the fate of their savings as Western sanctions tanked the ruble. pic.twitter.com/q1vTq5BSGP