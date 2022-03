State of the Union: Viral η στιγμή που ο Μπάιντεν αποκαλεί στην ομιλία του τους Ουκρανούς... Ιρανούς

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα που έθιξε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της πρώτης του «ομιλίας για την κατάσταση της ένωσης».

Παρότι η άγραφη πολιτική παράδοση θέλει την ομιλία για το State of the Union να επικεντρώνεται σε εθνικά ζητήματα, ο Μπάιντεν αφιέρωσε πολύ χρόνο κατακεραυνώνοντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν (τον οποίο αποκάλεσε δικτάτορα) και εγκωμιάζοντας τη γενναιότητα του ουκρανικού λαού και του ηγέτη του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Υπήρξε ωστόσο ένα στιγμιότυπο που έκανε πολύ κόσμο που παρακολουθούσε τη σημαντική ομιλία να σαστίσει, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ένα γλωσσικό ολίσθημα, αποκάλεσε τους Ουκρανούς... Ιρανούς. «Ο Πούτιν μπορεί να περικυκλώσει το Κίεβο με τανκ, αλλά δεν θα κατακτήσει ποτέ την καρδιά και την ψυχή του ιρανικού λαού», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του, εννοώντας φυσικά τον ουκρανικό λαό, που έχει επιδείξει απίστευτη γενναιότητα και σθένος τις τελευταίες επτά ημέρες του πολέμου.



Η «γκάφα» του Αμερικανού προέδρου, όπως θα περίμενε κανείς, έγινε στόχος μεγάλης καζούρας στα social media, με κάποιους σχολιαστές να αφήνουν αιχμές για τη... νηφαλιότητα ή την πνευματική διαύγεια του Μπάιντεν.

