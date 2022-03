ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το τρόφιμο περιέχει ουσία που δεν αναγράφεται στην ετικέτα του - Δείτε φωτογραφίες

Κυκλοφορία τροφίμου (Μείγμα Μπαχαρικών) στην κυπριακή αγορά που περιέχει γλουτένη χωρίς αυτό να αναφέρεται στη σήμανσή του

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος, το οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έχει διαπιστωθεί ότι περιέχει γλουτένη, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος (κατάλογο των συστατικών) κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σήμανση των τροφίμων.

Είδος: Μείγμα Μπαχαρικών – MIXED SPICES

Εμπορική επωνυμία: KAOURIS Spice King

ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ / BEST BEFORE END: 31/12/2023

Αρ. Παρτίδας: LOT: 1017AB

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ / NET WEIGHT: 30g

Προϊόν/ Product of: Συσκευάζεται στην Κύπρο / Packed in Cyprus

Συσκευάζεται από / Packed by: PANTELIS KAOURIS & SON Ltd

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που επανασυσκευάζει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση όλων των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Επειδή όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα της εν λόγω παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών οι οποίοι παρουσιάζουν δυσανεξία στην γλουτένη, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το έχουν αγοράσει.