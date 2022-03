Συγκλονιστικό: Οι Ρώσοι σκοτώνουν πατέρα την ώρα που τράβαγε βίντεο ο γιος! - Προσπαθούσαν να σώσουν τα σκυλιά τους

Μια τέτοια ιστορία σημειώθηκε στο προάστιο Ιβάνκιβ του Κιέβου, τις πρώτες ώρες μετά την εισβολή. Εκεί, ένας άντρας, αφού κατάφερε να μεταφέρει τη γυνμαίκα και την κόρη του σε ασφαλές σημείο, αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι του μαζί με τον γιο του, για να σώσουν και τα τρία σκυλιά τους. Ξαφνικά, είδαν ένα ρωσικό στρατιωτικό κονβόι, σταμάτησαν το αυτοκίνητο, ωστόσο πριν προλάβουν να γυρίσουν και να αλλάξουν πορεία, πυρά άρχισαν να τους γαζώνουν.

Ο γιος, που βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο, πρόλαβε να καλυφθεί, ωστόσο ο πατέρας δεν τα κατάφερε κι έπεσε βαριά τραυματισμένος στο οδόστρωμα, όπου κατέληξε λίγα λεπτά μετά.

#Ukraine 🇺🇦: footage of shelling late this afternoon on #Mariupol . pic.twitter.com/Xk7zgwUgQ3

#Ukraine 🇺🇦: another harrowing incident of Russian invasion forces trying to kill innocent civilians.



The father didn't make it. pic.twitter.com/Pyd02ukrpa