Η «μαύρη λίστα» του Πούτιν - Αυτές είναι οι χώρες που η Ρωσία θεωρεί «μη φιλικές»

Από τις εν λόγω χώρες, οι επιχειρηματικές συμφωνίες με εταιρίες, αλλά και πρόσωπα από αυτές θα πρέπει να έχουν την έγκριση μιας κυβερνητικής επιτροπής.

Αν και δεν αναφέρεται ειδικά στην Ελλάδα, η Ρωσία την συμπεριλαμβάνει σε αυτή την λίστα ως χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως από την «μαύρη λίστα» λείπει η Τουρκία…

Άλλωστε το πώς βλέπει η Ρωσία την Ελλάδα έγινε παραπάνω από σαφές από την εκπρόσωπο του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία «εισέπραξε» την απάντηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι χώρες που η Ρωσία περιλαμβάνει στις «μη φιλικές» είναι:

-Αυστραλία

-Καναδάς

-Ευρωπαϊκή Ένωση

-Ισλανδία

-Ιαπωνία

-Μονακό

-Μαυροβούνιο

-Νέα Ζηλανδία

-Νορβηγία

-Ταϊβάν

-Σαν Μαρίνο

-Σιγκαπούρη

-Νότια Κορέα

-Ελβετία

-Ουκρανία

-Ηνωμένο Βασίλειο

-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Η «μαύρη λίστα» της Ρωσίας ακολουθεί ένα προεδρικό διάταγμα της 5ης Μαρτίου, το οποίο επιτρέπει στη ρωσική κυβέρνηση, στις εταιρίες και στους πολίτες να πληρώνουν προσωρινά με ξένο συνάλλαγμα τα χρέη που έχουν στο εξωτερικό σε «μη φιλικές χώρες» και σε ρούβλια.

