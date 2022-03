Ρωσικές νταλίκες «μπλοκαρισμένες» εδώ και μέρες στη Γαλλία λόγω των κυρώσεων - Δείτε βίντεο

Κατά μήκος ενός δρόμου σε αυτή τη βιομηχανική ζώνη οι νταλίκες περιμένουν ακόμη και μία εβδομάδα, σχηματίζοντας μια ατελείωτη ουρά. Οι οδηγοί τους είναι, στην πλειονότητά τους, Λευκορώσοι. Περιμένουν μέχρι να τους επιτραπεί να αναχωρήσουν για την Καλούγκα, στα νότια της Μόσχας, όπου ο όμιλος συνεχίζει –αλλά με χαλαρούς ρυθμούς– την παραγωγή ανταλλακτικών για τη ρωσική αγορά.

Οι νταλίκες μεταφέρουν εξαρτήματα αυτοκινήτων, αν και η Stellantis έχει διακόψει όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων προς τη Ρωσία, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι τα εξαρτήματα που προορίζονται για τη Ρωσία δεν υπόκεινται σε κυρώσεις, όμως πρέπει να ερευνηθούν από τους τελωνειακούς υπαλλήλους.

«Όλα έγιναν μέσα σε λίγες ημέρες. Τα φορτηγά ήταν ήδη στον δρόμο (όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις), αφού οι οδηγοί χρειάζονται 8-15 ημέρες για να έρθουν από τη Ρωσία», εξήγησε το γραφείο Τύπου της Stellantis.Σύμφωνα με την Gefco, μια εταιρεία επιμελητειακής υποστήριξης που συνεργάζεται με τη Stellantis, οι μισές νταλίκες περιμένουν να τους δοθεί έγκριση από τις τελωνειακές υπηρεσίες για να αναχωρήσουν. Μέχρι να γίνει αυτό, η Gefco δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να έχουν πρόσβαση σε ντους και τουαλέτες.

Ο Αρτούρ, ένας Λευκορώσος οδηγός 28 ετών είπε ότι η κατάστασή τους είναι δύσκολη: οι ντουζιέρες έχουν κρύο νερό, οι τουαλέτες κλείνουν στις 9 το βράδυ, οι πιστωτικές κάρτες των ρωσικών τραπεζών δεν λειτουργούν και τα πλησιέστερα καταστήματα βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή αυτήν.

