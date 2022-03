Σοκαριστικές εικόνες - Νέο χτύπημα σε 12οροφη πολυκατοικία στην Ουκρανία - 2 τραυματίες

Πλέον ο βομβαρδισμός της πρωτεύουσας του Κιέβου φαίνεται να γίνεται πιο συστηματικός και να πλησιάζει προς το κέντρο της πόλης, στοχεύοντας διαμερίσματα, έναν σταθμό του υπόγειου σιδηρόδρομου και άλλους πολιτικούς χώρους χθες. Σε ομιλία του τη νύχτα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι τα χτυπήματα έπληξαν τέσσερα πολυώροφα κτίρια και σκότωσαν δεκάδες.

Νέος βομβαρδισμός πολυκατοικίας έγινε στο Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σήμερα 16/3 το πρωί.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, χτυπήθηκε μια πολυκατοικία 12 ορόφων από θραύσματα και οβίδες.

Υπάρχουν αναφορές για 2 τραυματίες, ενώ εκκένωσαν το κτίριο 37 άτομα.

Επίσης, ζημιές έπαθε και ένα γειτονικό κτίριο.

Damage in #Kharkiv after another night of heavy Russian strikes on the city pic.twitter.com/IDaW8DSOdH

There were at least two Russian strikes in Kyiv this morning. https://t.co/k3NhZMOQve pic.twitter.com/JIBpEYK9Fv