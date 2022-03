Διακόπηκε στον αέρα ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο κεντρικό στάδιο της Μόσχας - Δείτε βίντεο

Ο κ. Πούτιν γιόρταζε την επέτειο της κατάληψης της Κριμαίας στο στάδιο της Μόσχας ενώπιον ενός τεράστιου πλήθους οπαδών του.

Το πλήθος κυμάτισε σημαίες και φώναζε «Ρωσία, Ρωσία» ενόσω εκφωνούσε την ομιλία του.

Αλλά ενώ φαινόταν ακόμα να μιλάει, η εκπομπή κόπηκε ξαφνικά, για να επανέλθει λίγο αργότερα με την ομιλία του Ρώσου προέδρου να αρχίζει ξανά...

Σημειώνεται ότι ο Πούτιν ήταν μόνος του στη σκηνή την ώρα της ομιλίας του, με όλους τους άλλους συμμετέχοντες, διάσημους και μη, σε απόσταση ασφαλείας.

Then just random footage of people chanting pic.twitter.com/6jj4lD58bq

Kommersant, citing a reporter inside the stadium, says Putin finished his speech and the concert is ending https://t.co/A6MnryHPJx