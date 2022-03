Ο Αμερικάνος που πολεμάει τους Ρώσους και φωνάζει «Welcome to America» στην Ουκρανία - Δείτε τα βίντεο

Από την ημέρα που ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι απεύθυνε κάλεσμα σε όποιον μπορεί να βοηθήσει στον πόλεμο ενάντια στην ρωσική εισβολή, χιλιάδες ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν και πλέον βρίσκονται στο μέτωπο.

Ειδικά από τις ΗΠΑ, έχει ταξιδέψει αρκετός κόσμος, όπως είναι για παράδειγμα ο James Vasquez, ο οποίος έχει ενταχθεί σε μία ομάδα που έχει μόνο συμπατριώτες του.

Μάλιστα, μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Twitter, ανεβάζει ουκ ολίγα videos από τις μάχες στις οποίες συμμετέχει και την καθημερινότητά του.

Εδώ είναι από τη στιγμή που έχει εξολοθρεύσει μαζί με την ομάδα του 4 άρματα των Ρώσων

For those of you correcting me on tanks. I know some are armored vehicle. Just did not want to get into semantics but here’s some tanks to make you feel better👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/uWDtwlLDC9 — James Vasquez (@jmvasquez1974) March 25, 2022

Αυτό είναι ελέγχοντας την περιοχή για εχθρικά στρατεύματα

Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του, έχοντας καταστρέψει άρματα των Ρώσων, φωνάζοντας «Welcome to America»

This village has been Russian occupied for a month, they terrorized the people and took their food. Today we entered, took out 7 tanks and countless Russians thus liberating these people pic.twitter.com/0Fm3qHdepB — James Vasquez (@jmvasquez1974) March 24, 2022

Οι χειροβομβίδες από το 1950 που τους έδωσε ο Ουκρανικός στρατός

Look at this relic of grenades we use. This is an RGD-5. This is a 1950 era grenade. Still does the trick pic.twitter.com/VrhXpqfBdA — James Vasquez (@jmvasquez1974) March 23, 2022

Το όπλο που του έδωσαν οι Ουκρανοί ήταν ταλαιπωρημένο και δεν το βόλεψε, όμως πήρε ένα από Ρώσο στρατιώτη

Ψήνοντας μπριζόλες στον ελεύθερο χρόνο

Cooking 30 pounds of steak on bricks pic.twitter.com/03aCOnBqY2 — James Vasquez (@jmvasquez1974) March 21, 2022

Ο χώρος που κοιμάται και η... κουζίνα

So let me give you the tour. Bedroom, kitchen pic.twitter.com/mlvzJdmcuP — James Vasquez (@jmvasquez1974) March 19, 2022

Πηγή: gazzetta.gr