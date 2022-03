H σοκαριστική στιγμή που νεαρή γυναίκα μαχαιρώνει βοηθό σερίφη που προσπαθεί να τη βοηθήσει - Δείτε το βίντεο

Τη σοκαριστική στιγμή που μια νεαρή γυναίκα επιτίθεται με μαχαίρι σε βοηθό σερίφη που ερευνούσε ένα τροχαίο, τραυματίζοντάς τον - ευτυχώς ελαφρά - στην καρωτίδα καταγράφει βίντεο από τη στολή του 22χρονου άνδρα που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Σερίφη της Κομητείας Σεντ Λούσι στην ανατολική ακτή της Φλόριντα.

Σύμφωνα με την Independent, ο βοηθός σερίφη Κόουντι Κολαντζέλο εκλήθη στη σημείο ενός τροχαίου ατυχήματος με ανατροπή οχήματος στις 23.00 το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν όμως έφτασε εκεί το αυτοκίνητο ήταν άδειο. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στον 22χρονο άνδρα ότι η οδηγός, που αργότερα αναγνωρίστηκε ως η 21χρονη Λέια Μισέλ Ντέι, εγκατέλειψε το αμάξι της και έτρεξε προς το ανάχωμα του ποταμού.

Η κυρία Ντέι ήταν εμφανώς ταραγμένη όταν ο νεαρός βοηθός σερίφη την εντόπισε και προσπάθησε να της μιλήσει, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Σερίφη μετά το συμβάν.



Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα ο 22χρονος εμφανίζεται να κατεβαίνει κάποια σκαλιά πλησιάζοντας την κλαμένη γυναίκα, η οποία περπατούσε πάνω κάτω, κοντά στο νερό. «Τι σου συμβαίνει» ρωτά τη νεαρή η βοηθός σερίφη βλέποντάς την σε αυτήν την κατάσταση. «Δεν ξέρω» του απαντά εκείνη. «Ήσουν μόλις σε ένα τροχαίο;» συνεχίζει αυτός και η κοπέλα αρχίζει να απομακρύνεται. Ο βοηθός σερίφη της λέει να σταματήσει και την πλησιάζει, ζητώντας της να ανέβει τα σκαλιά για να απομακρυνθούν από το νερό. «Δεν θέλω, φοβάμαι» ακούγεται να λέει η γυναίκα, προτού συμμορφωθεί τελικά με το αίτημα του 22χρονου και αρχίσει να ανεβαίνει τις σκάλες. Ξαφνικά όμως, γυρνάει απότομα και μαχαιρώνει τον Κολαντζέλο.

Raw Video: St. Lucie County, Fla. Sheriff's deputy stabbed in the neck by a distraught woman after rollover crash. The deputy underwent a 2-hour surgery during which doctors replaced part of his carotid artery with an artery from his leg. pic.twitter.com/NPENoIXonH

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, από την επίθεση τραυματίστηκε - ευτυχώς επιφανειακά - η καρωτίδα του βοηθού σερίφη. Στη συνέχεια, η κα Ντέι τράπηκε σε φυγή μετά την επίθεση και η μία σφαίρα που της έριξε με το όπλο του ο 22χρονος δεν την πέτυχε. Ασκώντας πίεση στο τραύμα του, ο Κολαντζέλο άρχισε να ακολουθεί τη δράστιδα καλώντας παράλληλα βοήθεια με τον ασύρματο. Αργότερα η Ντέι εντοπίστηκε και συνελήφθη.



Ο κ. Κολαντζέλο χρειάστηκε να υποβληθεί σε δίωρη επέμβαση για τον τραυματισμό του στον λαιμό. Πλέον έχει πάρει εξιτήριο και αναρρώνει στο σπίτι. Σύμφωνα με τους γιατρούς, αν ο νεαρός δεν είχε προνοήσει να ασκήσει πίεση στο σημείο μετά τον πυροβολισμό, ή εάν το μαχαίρι είχε κατηφορική φορά καρφώνοντας τον λαιμό του, είναι πολύ πιθανό να μην είχε καταφέρει να φτάσει ζωντανός στο νοσοκομείο.

Η 21χρονη Λέια Μισέλ Ντέι κρατείται στη φυλακή της κομητείας Σεντ Λούσι κατηγορούμενη για απόπειρα δολοφονίας. Οι ερευνητές της υπόθεσης αποκάλυψαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή και ναρκωτικών όταν επιτέθηκε με μαχαίρι στον βοηθό σερίφη.

.@stluciesheriff Dep. Cody Colangelo has been released from the hospital following surgery after being stabbed in the neck responding to a rollover crash. The Deputy’s doctor says had he been stabbed 2-3 inches lower - it could be a different story. @WPTV @FOX29WFLX pic.twitter.com/GuDzQkE1q4