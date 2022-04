Πόλεμος στην Ουκρανία: Η τραγική ιστορία της γυναίκας με τα κόκκινα νύχια που έπεσε νεκρή στην Μπούτσα

Ωστόσο, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αφήνουν λίγα περιθώρια για αμφιβολίες σχετικά με τα όσα εκτυλίχθηκαν στην πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας.

Μια από τις φωτογραφίες απεικονίζει νεκρή μια γυναίκα σε δρόμο της Μπούτσα. Η γυναίκα φορά ένα μπλε μπουφάν, ενώ το χέρι της μαυρισμένο και ποδοπατημένο ξεχωρίζει από τα κόκκινα νύχια…

Η δημοσιογράφος Κατερνία Σεργκάτσκοβα, αρχισυντάκτρια του Zaborona Media, αποκάλυψε ότι πρόκειται για μια μακιγιέζ που έκανε όνειρα για τη ζωή της… Η Σεργάτσκοβα έγραψε: «Αυτή είναι η Ιρίνα προτού εισβάλλει η Ρωσία στη χώρα μας. Σπούδαζε μακιγιάζ κι είχε σχέδια για τη ζωή της. Ζούσε στη Μπούκα. Αυτό είναι το χέρι της με το μανικιούρ στη φρικτή φωτογραφία που έχετε δει πολλοί. Οι Ρώσοι σκότωσαν την Ιρίνα και εκατοντάδες άλλους σαν κι αυτήν “απλώς και μόνον επειδή ήταν Ουκρανοί”».

This is Iryna before #Russia came to our land. She was learning makeup and had plans. She lived in Bucha.

This is her hand with manicure on the graphic photo that many of you have seen. Russians killed Iryna and hundreds of humans like her. Just because they were Ukrainians. pic.twitter.com/CSMJsdK9NZ