Ρονάλντο: Ζήτησε συγγνώμη που πέταξε εκνευρισμένος κινητό 14χρονου οπαδού της Έβερτον - Δείτε βιντεο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν έξαλλος μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Έβερτον, έχοντας, μάλιστα, δεχθεί και άσχημο χτύπημα από τάπες, που του άφησε «παράσημο» δύο τρύπες στο πόδι.



Η οργή του, όμως, φέρεται να εκδηλώθηκε με μία άσχημη πράξη, για την οποία κατηγορείται έντονα στα social media με αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τη στιγμή που έφευγε προς τα αποδυτήρια.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.



