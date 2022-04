Κορωνοϊός - Σαγκάη: Η απόγνωση των κατοίκων φέρνει άρση των lockdown σε μερικές γειτονιές, παρά τα χιλιάδες κρούσματα

Το κινεζικό χρηματοοικονομικό κέντρο της Σανγκάης θα αρχίσει να χαλαρώνει το lockdown σε κάποιες περιοχές από σήμερα, παρά το γεγονός ότι καταγράφονται πάνω από 25.000 νέα κρούσματα Covid-19, ενώ οι αρχές πασχίζουν να αρχίσει και πάλι να κινείται η πόλη ύστερα από δύο και πλέον εβδομάδες.

Οι πιέσεις εντείνονται προς τις αρχές της πολυπληθέστερης κινεζικής πόλης - και μιας εκ των πλουσιότερων - από τους κατοίκους οι οποίοι εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένοι καθώς οι περιορισμοί τραβούν σε μάκρος, με αποτέλεσμα ορισμένοι εξ αυτών να δυσκολεύονται να βρουν επαρκείς ποσότητες τροφίμων και φαρμάκων.



Η Σανγκάη κατατάσσει τα συγκροτήματα κατοικιών σε τρεις κατηγορίες κινδύνου, ως ένα βήμα προς το να επιτραπούν οι «κατάλληλες δραστηριότητες» από πολίτες σε γειτονιές όπου δεν υπάρχουν θετικά περιστατικά κορωνοϊού σε διάρκεια δύο εβδομάδων, δήλωσε ο Γκου Χονγκχούι, αξιωματούχος της πόλης.

Αν και δεν ήταν άμεσα σαφές πόσοι από τους 25 εκατ. κατοίκους θα επωφεληθούν από μια άμεση χαλάρωση των lockdowns, η κίνηση αυτή υπόσχεται κάποια ανακούφιση για πολλούς που έχουν περιοριστεί στα σπίτια τους για πάνω από τρεις εβδομάδες σε μια μάχη κατά της μεγαλύτερης έξαρσης στην Κίνα από τότε που εντοπίστηκε ο κορωνοϊός στην κεντρική Κίνα στα τέλη του 2019.



Σε ένα βίντεο, που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, φαίνονται οι κάτοικοι σε μια σειρά συγκροτημάτων με διαμερίσματα να ουρλιάζουν και να φωνάζουν από τα παράθυρά τους.

Ορισμένοι χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέκριναν την κίνηση αυτή της χαλάρωσης ως μεγάλο ρίσκο σε μια περίοδο με αριθμό-ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων, ωστόσο άλλοι δήλωσαν ότι η Σανγκάη δεν έχει άλλη επιλογή.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ο τρόπος για να παραδεχθεί η Σανγκάη ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να επιβάλει lockdown, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πολίτες της δεν θα πεθάνουν της πείνας», δήλωσε ένας χρήστης του Weibo.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταγγελίες περί ελέγχων, με κάποιους στην περιοχή Σουχούι να λένε στο Reuters ότι τοπικές αρχές είχαν τοποθετήσει λουκέτα και αλυσίδες ποδηλάτων στις εξώθυρές τους αργά χθες, Κυριακή, για να τους περιορίσουν στα σπίτια τους.

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy). pic.twitter.com/jsQt6IdQNh



Η προσέγγιση ‘μηδενικής ανοχής’ της Κίνας απέναντι στην COVID-19, περιορίζοντας σε καραντίνα όποιον βρίσκεται θετικός ακόμα και χωρίς συμπτώματα, υφίσταται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις λόγω του περισσότερο μεταδοτικού, αν και λιγότερο θανατηφόρου, παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον.

Η πολιτική αυτή έχει οδηγήσει σε παύση σχεδόν όλων των διεθνών ταξιδιών και τώρα έχει ολοένα και μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο, καθώς οι πόλεις επιβάλλουν περιορισμούς, με τη νότια πόλη Γκουανγκτζόου και την ανατολική Νινγκμπό να είναι οι τελευταίες που το κάνουν, ενώ άλλες χώρες προσπαθούν να μάθουν να συμβιώνουν με την ασθένεια.

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κίνα ανακοίνωσε ότι απέστειλε επιστολή στο Κρατικό Συμβούλιο στο Πεκίνο, το υπουργικό συμβούλιο της χώρας, περιγράφοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες από τα πρόσφατα μέτρα πρόληψης της Covid.

