Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις δραματικές στιγμές: Κλέβει το αυτοκίνητό της, τη χτυπά με αυτό και φεύγει

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές που ένας άντρας άνοιξε την πόρτα του Hyundai της γυναίκας και μπήκε μέσα σε αυτό, ενώ εκείνη βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά.



Η γυναίκα είχε βγει από το αυτοκίνητο λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα πριν και έτρεξε πίσω όταν είδε τον κλέφτη να μπαίνει σε αυτό. Κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και προσπάθησε να τον σπρώξει για να βγει έξω, εκείνος όμως έβαλε μπρος, χτυπώντας την και ρίχνοντάς την κάτω.

Η αστυνομία ζητά τώρα πληροφορίες για τον δράστη. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Απριλίου, σύμφωνα με τη Daily Mail.

CCTV captured moment car thief dragged an elderly woman along the road after stealing her car https://t.co/tlgPOdVqOi