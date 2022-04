Έντερο: Η Νο1 άσκηση που το βοηθά να λειτουργήσει ομαλά

Εάν ταλαιπωρείστε από δυσκοιλιότητα και δυσκολεύεστε να κάνετε το έντερο σας να κινηθεί ομαλά, ίσως ένα εύκολο στρίψιμο του κορμού να είναι αυτό που χρειάζεστε για να το επαναφέρετε στην κανονική λειτουργία του.

Αν και οι διαταραχές της εντερικής λειτουργία απαιτούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να κρύβουν ένα σοβαρότερο πρόβλημα, τις περισσότερες φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές καλές στάσεις γιόγκα και ίσως ένα περίπατος για να ρυθμίσετε εκ νέου το πεπτικό σύστημα.

Γιόγκα και δυσκοιλιότητα

Η άσκηση χαμηλής έντασης είναι ο νούμερο ένα τρόπος να εξασφαλίσετε τακτική κένωση του εντέρου. Σύμφωνα μάλιστα με άρθρο στο Journal of the American College of Nutrition​, η καθιέρωση μίας ρουτίνας διατροφής, ενυδάτωσης και άσκησης σάς προετοιμάζει για ένα σταθερό πρόγραμμα κενώσεων.

Ειδικότερα, η τακτική πρακτική της γιόγκα, μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα, σύμφωνα με μελέτη του Journal of Bodywork and Movement Therapies​. Ενώ μάλιστα υπάρχουν αρκετές κινήσεις που είναι καλές και αποδοτικές για την ενεργοποίηση του πεπτικού συστήματος, μία συγκεκριμένη ωστόσο βρίσκεται στην κορυφή.

Η καθιστή στροφή της σπονδυλικής στήλης καταπομεμά το φούσκωμα και βοηθά την πέψη, διατείνει τη σπονδυλική στήλη και ανοίγει τους γοφούς.

Πώς να κάνετε την καθιστή εκδοχή της στροφής στην σπονδυλική στήλη:

Καθίστε στο πάτωμα με σταυρωμένα τα πόδια και τα πέλματα τοποθετημένα κάτω από τα γόνατά σας

Επιμηκύνετε τη σπονδυλική σας στήλη, με το σκεπτικό να τραβήξετε την κορυφή του κεφαλιού σας προς το ταβάνι

Τοποθετήστε το αριστερό σας χέρι στο δεξί σας γόνατο και φέρτε το δεξί σας χέρι πίσω σας

Εισπνεύστε καθώς επιμηκύνετε τη σπονδυλική σας στήλη

Εκπνεύστε καθώς στρίβετε προς τα δεξιά από τη βάση της σπονδυλικής στήλης

Αν η κινητικότητα σας το επιτρέπει, γυρίστε το κεφάλι σας προς την κατεύθυνση της στροφής για να κοιτάξετε και εσείς προς το πλάι ή πίσω σας.

Κρατήστε για 3 έως 5 αναπνοές, εισπνέοντας για να επιμηκύνετε τη σπονδυλική σας στήλη και εκπνέοντας για να στρίψετε περισσότερο

Επιστρέψτε στο κέντρο και επαναλάβετε, αυτή τη φορά προς τα αριστερά

Κρατήστε την αναπνοή σας για 3 έως 5 αναπνοές

Γυρίστε πίσω στην πρώτη θέση

Καθώς στρίβετε, πιέστε τον αφαλό σας προς τη σπονδυλική σας στήλη για να ενεργοποιήστε τους κοιλιακούς σας και να τονώσετε τα πεπτικά σας όργανα.

Αν η στάση δεν σας είναι άνετη, τότε υπάρχουν ορισμένες τροποποιήσεις της άσκησης: Δοκιμάστε να καθίσετε σε μία διπλωμένη κουβέρτα και να ανασηκώσετε τους γοφούς πάνω από τα γόνατα. Μπορείτε επίσης να τεντώσετε τα πόδια σας ευθεία μπροστά σας με τη δυνατότητα να διασταυρώστε το ένα πόδι πάνω από το άλλο και να στρίψετε προς αυτή την πλευρά.

Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης κρίνεται να ελέγχετε πόσο έντονη θα είναι η διάταση, αφού ποτέ δεν πρέπει να τεντωθούμε στο σημείο του πόνου

Γιατί είναι καλή η γιόγκα

Οι στάσεις της γιόγκα που συστρέφουν την κοιλιά επωφελούν το πεπτικό σύστημα καθώς βοηθούν στην τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος και της απελευθέρωσης της πίεσης, διευκολύνοντας έτσι τη ροή του οξυγόνου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. ​