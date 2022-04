«Πού είναι τα παιδιά μας;» Οι γονείς των αγνοούμενων ναυτών του Moskva ξεσπούν

Οι Ρώσοι δεν δίνουν πληροφορίες για την τύχη των 500 και πλέον μελών του πληρώματος του πλοίου και οι γονείς των ναυτών, απεγνωσμένοι αναζητούν πληροφορίες στο Διαδίκτυο.



Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για την επίθεση που τελικά βύθισε την περασμένη εβδομάδα το ρωσικό καταδρομικό «Moskva» με μεγαλύτερο ίσως την τύχη του πληρώματος.

Πάνω από 500 ναύτες και αξιωματικοί ήταν το πλήρωμα του πολεμικού πλοίου, αλλά οι ρωσικές αρχές δεν μιλούν ξεκάθαρα για το αν υπάρχουν -και βέβαια ούτε πόσοι ήταν- οι νεκροί, οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι από το ναυάγιο.

Ανάστατοι οι γονείς αναζητούν πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα, ρισκάροντας ίσως επιπτώσεις και για τους ίδιους μέσα στο ασφυκτικό κλίμα που έχουν στήσει οι ρωσικές αρχές στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο από την έναρξη της εισβολής.

«Ο γιος μου Γέγκορ ήταν μάγειρας στο Moskva» έγραψε ο Ντμίτρι Σκρέμπετς στο Διαδίκτυο «και πλέον είναι αγνοούμενος». «Είπαν ότι όλο το πλήρωμα απομακρύνθηκε, αυτό είναι κυνικό ψέμα!», έγραψε.

The father of one of the young conscripts who went missing on the Moskva missile cruiser lashes out at the Russian military who are even refusing to tell him what happened to his son. pic.twitter.com/S9m0vtzozS — Christo Grozev (@christogrozev) April 18, 2022

Αλλά και όσοι έλαβαν το τηλεφώνημα από το υπουργείο Αμυνας που ανακοινώνει τον θάνατο του παιδιού τους εξακολουθούν να μένουν στο σκοτάδι, γράφει ο Guardian.

Η Γιούλια Τσίβοβα μόλις τη Δευτέρα ενημερώθηκε ότι ο 19χρονος γιος της Αντρέι σκοτώθηκε στο Moskva. Τίποτα άλλο για το πώς έχασε τη ζωή του ούτε πότε θα γίνει η κηδεία. «Είμαι σίγουρη ότι δεν είναι ο μόνος που πέθανε», είπε στη βρετανική εφημερίδα για τον γιο της που ήταν κληρωτός.

Αλλοι ακούν πληροφορίες για 200 ναύτες τραυματίες σε στρατιωτικό νοσοκομείο ή 40 νεκρούς από το χτύπημα, αλλά μάταια προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη των παιδιών τους. Οσοι γράφουν για τα αγνοούμενα παιδιά τους τελικά διαγράφουν τις αναρτήσεις.



Μόλις δύο νεκροί έχουν ταυτοποιηθεί από το ναυάγιο και άλλες τρεις οικογένειες έχουν μιλήσει δημόσια για το ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους.

Πιο τυχεροί ήταν όσοι είδαν τα παιδιά τους σε βίντεο των ρωσικών αρχών, μετά τη βύθιση, στο οποίο φαίνονται ναύτες από το καταδρομικό στη Σεβαστούπολη. Μίλησαν μαζί τους και τους είπαν απλώς ότι είναι καλά στην υγεία τους και τίποτα άλλο για τη βύθιση.

Εν τω μεταξύ το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ελέγχεται για τη χρήση κληρωτών στα μέτωπα των μαχών, παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου από τον πρόεδρο Πούτιν από τις πρώτες ημέρες κιόλας του πολέμου. Το υπουργείο παραδέχτηκε ότι κάποιοι κληρωτοί είχαν αιχμαλωτιστεί στην Ουκρανία, αλλά επισήμανε ότι δεν θα αποστέλλει νέους (και βέβαια άπειρους) στη μάχη.

The desperate families of missing Moskva sailors keep piling up on Russian social media.



Russia continues to lie and block families from any information.



Here's another. pic.twitter.com/6VO6fNwHXe — Expat in Kyiv (@expatua) April 17, 2022

Το φλεγόμενο καταδρομικό

Την εμφάνισή τους στα social media έκαναν φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν το ρωσικό καταδρομικό Moskva φλεγόμενο, πριν βυθιστεί. Τις φωτογραφίες και το βίντεο επιβεβαιώνει και αναμεταδίδει και η βρετανική εφημεριδα Daily Mail η οποία τονίζει πως πρόκειται για τις τελευταίες στιγμές της ρωσικής ναυαρχίδας.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο δείχνουν φωτιά να καίει στο κέντρο του σκάφους, χωρίς όμως να μπορούν να διακριθούν λεπτομέρειες. Το Moskva παρουσιάζεται να γέρνει προς την αριστερή πλευρά και φαίνεται να έχει αναπτύξει τις σωσίβιες λέμβους του χωρίς να φαίνεται πλήρωμα επί του σκάφους. Η πίσω πόρτα του ελικοδρομίου είναι επίσης ανοιχτή, υποδηλώνοντας ότι αυτό έχει απογειωθεί. Φαίνεται επίσης να υπάρχει πυροσβεστικό πλοίο πίσω από το σκάφος το οποίο εκτοξεύει πίδακες νερού στον αέρα.

Επίσης εμφανίστηκε βίντεο που φαίνεται να δείχνει δύο σκάφη διάσωσης να πλησιάζουν το φλεγόμενο πλοίο - ένα στην αριστερή πλευρά και ένα στα δεξιά - στο οποίο ακούγεται μια ρωσική φωνή να μιλάει. Ένας άντρας λέει "τι στο @@@ κάνεις;" πριν τελειώσει το σύντομο κλιπ.

#war Photo of the damaged cruiser Moskva in the Black Sea in 15 April 2022.⚠️

First impressions of this shocking photo. Life-saving equipment (rescue rafts) on board are missing, which means they were dropped into the water during the rescue operation./1 pic.twitter.com/WREeqmSvtA — Capt(N) (@Capt_Navy) April 17, 2022



Η φωτογραφία φέρεται να έχει ληφθεί πιθανώς το πρωί, ενώ η κατάσταση της θάλασσας είναι ήρεμη, αντίθετα από τις πληροφορίες που μιλούσαν για κακοκαιρία όταν χτυπήθηκε η πρώην ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Πολλαπλά μαύρα σημάδια υπάρχουν στην αριστερή πλευρά του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων αρκετών κοντά στο επίπεδο του καταστρώματος όπου ο καπνός φαίνεται να έχει βγει από τα φινιστρίνια και άφησε σημάδια στο χρώμα. Αλλά υπάρχουν επίσης σκοτεινά σημάδια κοντά στην ίσαλο γραμμή που δεν ταιριάζουν με τη θέση των φινιστρίνιων και υποδηλώνουν ότι το πλοίο έχει υποστεί εξωτερικές ζημιές.

Οι εικόνες είναι σε μεγάλο βαθμό συνεπείς με τις ουκρανικές περιγραφές της βύθισης - ότι το Moskva χτυπήθηκε από δύο πυραύλους στην αριστερή πλευρά του που προκάλεσαν πυρκαγιά - και έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι το πλοίο υπέστη πυρκαγιά και εσωτερική έκρηξη στο φουρτουνιασμένες θάλασσες.



Αναλυτές και ειδικοί που εξέτασαν τις εικόνες, σύμφωνα με τη Daily Μail. λένε ότι όντως φαίνονται αυθεντικές. Είναι απίθανο η Ρωσία να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των εικόνων, εν μέσω μιας σχεδόν ολοκληρωτικής συσκότισης πληροφοριών γύρω από τη βύθιση, η οποία προκαλεί τεράστια αμηχανία για τις ένοπλες δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο Independent, η φωτογραφία του πολεμικού πλοίου της Moskva που καίγεται είναι γνήσια, σύμφωνα με έναν ειδικό. Ο Sidharth Kaushal, ερευνητής της θαλάσσιας ενέργειας στο Royal United Services Institute (RUSI), είπε στον Independent: «Εξέτασα τις εικόνες και είναι του Moskva».

«Η τοποθέτηση του ραντάρ (ορατό στη φωτογραφία), τα κάνιστρα για πυραύλους επιφάνειας αέρος και επιφάνειας-εδάφους και η γάστρα φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι είναι καταδρομικό κλάσης Slava- και επομένως πρέπει να είναι το Moskva».

Το μήκους 186 μέτρων ρωσικό καταδρομικό βυθίστηκε στις 14 Απριλίου. Nαυπηγήθηκε την δεκαετία του '80, ήταν οπλισμένο με 16 αντιπλοϊκούς πυραύλους Bazalt/Voulkan, με πυραύλους Fort, την ναυτική εκδοχή των πυραύλων S-300 μεγάλου βεληνεκούς, και με πυραύλους μικρού βεληνεκούς Ossa. Διέθετε επίσης εκτοξευτές ρουκετών, κανόνια και τορπίλες.

Πηγή: protothema.gr