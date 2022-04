Time: Οι Ρώσοι προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Ζελένσκι στην αρχή του πολέμου

Απόπειρα να σκοτώσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκαναν οι Ρώσοι, στην αρχή του πολέμου σύμφωνα με το περιοδικό «Time».

Όπως γράφει ο δημοσιογράφος Σάιμον Σούστερ, ο οποίος συνόδευσε τον Ουκρανό πρόεδρο στην καθημερινή του ζωή -εν καιρώ πολέμου- για δύο εβδομάδες τον Απρίλιο, τα στρατεύματα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκαν πολύ κοντά στον Ζελένσκι και την οικογένειά του την πρώτη ημέρα του πολέμου, καθώς προσπάθησαν να εισβάλουν στο κυβερνητικό κτίριο.

«Όταν αυτές οι πρώτες ώρες της εισβολής στην Ουκρανία αναφέρθηκαν στη συνέντευξή μας, ο Ζελένσκι με προειδοποίησε ότι οι αναμνήσεις υπάρχουν «αποσπασματικά» στο μυαλό του», γράφει ο δημοσιογράφος.



Από τις πιο ζωντανές του αναμνήσεις ήταν πριν από την ανατολή του ήλιου στις 24 Φεβρουαρίου, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του Olena Zelenska πήγαν να πουν στα παιδιά τους ότι είχε αρχίσει ο βομβαρδισμός και να τα προετοιμάσουν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Η κόρη τους είναι 17 ετών και ο γιος τους 9 ετών, και οι δύο αρκετά μεγάλοι για να καταλάβουν ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο.

«Τα ξυπνήσαμε», είπε ο Ζελένσι, με τα μάτια του στραμμένα προς τα μέσα. «Ήταν δυνατά. Υπήρχαν εκρήξεις εκεί πέρα».

Σύντομα έγινε σαφές ότι τα προεδρικά γραφεία δεν ήταν το ασφαλέστερο μέρος για να βρίσκεται κανείς. Ο στρατός ενημέρωσε τον Ζελένσκι ότι ρωσικές ομάδες κρούσης είχαν πέσει με αλεξίπτωτο στο Κίεβο για να σκοτώσουν ή να συλλάβουν αυτόν και την οικογένειά του.

«Πριν από εκείνη τη νύχτα, είχαμε δει τέτοια πράγματα μόνο στις ταινίες», λέει ο Andriy Yermak, προσωπάρχης του προέδρου.

Η φωτογράφιση για το εξώφυλλο στο περιοδικό έγινε στις 19 Απριλίου στο Κίεβο, με τον Ζελένσκι να φαίνεται σε ασπρόμαυρη φωτογραφία που τράβηξε ο Αλεξάντερ Τσεκμένεβ.

Σύμφωνα με το περιοδικό, οι νύχτες είναι πιο δύσκολες, με τον πρόεδρο να ξαπλώνει, ενώ οι σειρήνες από την αεροπορική επιδρομή ηχούν στα αυτιά του και το τηλέφωνο βουίζει δίπλα του. «Η οθόνη του κάνει το πρόσωπό του να μοιάζει με φάντασμα στο σκοτάδι, τα μάτια του σαρώνουν μηνύματα που δεν είχε την ευκαιρία να διαβάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάποια από τη γυναίκα του και τα παιδιά του, αρκετά από τους συμβούλους του, λίγα από τα στρατεύματά του, που περικυκλώθηκαν στα καταφύγιά τους και του ζητούν ξανά και ξανά περισσότερα όπλα για να σπάσουν τη ρωσική πολιορκία».

«Μέσα στο καταφύγιό του, ο πρόεδρος έχει τη συνήθεια να κοιτά την ημερήσια ατζέντα ακόμη κι όταν η μέρα τελειώνει. Ξυπνάει κι αναρωτιέται μήπως έχασε κάτι, μήπως ξέχασε κάτι». Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι δεν είναι το άγχος που τον εμποδίζει να κοιμηθεί. «Με ενοχλεί η συνείδησή μου» λέει, καθώς οι βόμβες εξακολουθούν να πέφτουν σε περιοχές της Ουκρανία. «Οι άμαχοι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι σε υπόγεια ή κάτω από ερείπια. Οι Ρώσοι εξακολουθούν να διαπράττουν εγκλήματα πολέμου, βιασμούς και βασανιστήρια. Οι βόμβες τους ισοπεδώνουν ολόκληρες πόλεις» αναφέρει το δημοσίευμα.

«Μέσα σε όλα αυτά, ο Ζελένσκι, ο κωμικός που έγινε πρόεδρος, πρέπει να κρατήσει τους πολίτες αφοσιωμένους και να πείσει τους ξένους ηγέτες ότι η χώρα του χρειάζεται τη βοήθειά τους αυτή τη στιγμή, με οποιοδήποτε κόστος».

