Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνει

Το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε η προεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομσιιόν το έκτο αυτό πακέτο θα περιλαμβάνει κυρώσεις κατά υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, κυρώσεις κατά μεγάλων ρωσικών τραπεζών όπως την έξοδο από το σύστημα SWIFT της Sberbank, απαγόρευση εκπομπής σε τρεις μεγάλους κρατικούς ρωσικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς σε οποιαδήποτε μορφή (διαδικτυο, εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα κλπ) και σταδιακή κατάργηση της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου.

«Θα διασφαλίσουμε ότι θα καταργήσουμε σταδιακά το ρωσικό πετρέλαιο με *τακτοποιημένο* τρόπο, με τρόπο που να επιτρέπει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να εξασφαλίσουμε εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές…θα καταργήσουμε σταδιακά την προμήθεια αργού πετρελαίου από τη Ρωσία εντός 6 μηνών και τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους» δήλωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε επίσης ένα «φιλόδοξο πακέτο ανάκαμψης» για την Ουκρανία, σχεδιασμένο όπως τα σχέδια ανάκαμψης μετά τον κορωνοϊό για τα κράτη - μέλη της ΕΕ, με μεταρρυθμίσεις και ορόσημα για να ξεκλειδώσει τεράστια κεφάλαια που απαιτούνται και να στηρίξει την πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ.

Κυρώσεις στον Πατριάρχη Μόσχας, Κύριλλο, σχεδιάζει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Finally, we now propose a ban on Russian oil.



Let´s be clear: it will not be easy.

But we simply have to work on it.



We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion.



To maximise pressure on Russia, while minimizing the impact on our economies pic.twitter.com/fH2wuKN5t2