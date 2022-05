Fake σχεδόν οι μισοί από τους 22,3 εκατ. ακόλουθους του Τζο Μπάιντεν στο Twitter

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται καθώς ο ιδρυτής της Tesla, Έλον Μασκ, έβαλε στον… πάγο την εξαγορά του twitter λόγω ανησυχιών σχετικά με τον αριθμό των bots (fake προφίλ) που είναι ενεργά στον ιστότοπο.



Σχεδόν οι μισοί από τους 22,3 εκατομμύρια οπαδούς του προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Twitter είναι ψεύτικοι, αποκάλυψε μία πρόσφατη ανάλυση.

Audit reveals almost half of Biden's Twitter followers are FAKE https://t.co/K6GUKJrvQB