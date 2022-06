Πόλεμος στην Ουκρανία: Ισχυρή πυρκαγιά στο χημικό εργοστάσιο Αζότ μετά τον βομβαρδισμό του από Ρώσους - Δείτε βίντεο

Ρωσικός βομβαρδισμός στο χημικό εργοστάσιο Αζότ στην πόλη Σεβεροντονέτσκ, πάνω στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, προκάλεσε ισχυρή πυρκαγιά μετά τη διαρροή τόνων πετρελαίου, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχι Γκαϊντάι.

Μιλώντας στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Γκαϊντάι δεν διευκρίνισε αν κατασβέστηκε η φωτιά στο εργοστάσιο, όπου εκατοντάδες πολίτες έχουν βρει καταφύγιο.

❗️Attention fake:



Powerful explosion at the Azot plant in Severodonetsk.



Hundred Ukrainian military and civilian hostages are now based at the facility.



❗️Actually:



This is footage from 2014 - the explosion of the warehouses of the Donetsk State Chemical Products Plant. pic.twitter.com/I8hkzyDHFR