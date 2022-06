Ιστορική στιγμή: Οι «27» έδωσαν το πράσινο φως για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27 της ΕΕ συμφώνησαν να δοθεί το πράσινο φως για την απόδοση του καθεστώτος υποψήφιας για ένταξη χώρα στην Ουκρανίας και την Μολδαβία, κατά την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το βράδυ της Πέμπτης.

Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μέσω Twitter, ανακοινώνοντας παράλληλα την αναγνώριση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Γεωργίας αφού τηρηθούν οι όροι που έχουν τεθεί.

Η συζήτηση για τις αιτήσεις των τριών χωρών, που αναμενόταν από νωρίς να οδηγήσει σε υιοθέτηση των σχετικών εισηγήσεων της Κομισιόν, είχε καθυστερήσει καθώς μέρος της βραδινής συζήτησης των ηγετών απασχόλησαν τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Συνόδου ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων, κατά την οποία δεν υπήρξε πρόοδος όσον αφορά την προσπάθεια άρσης του βουλγαρικού βέτο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βόρειο Μακεδονία και την Αλβανία.

Αμέσως μετά την ανάληψη της απόφασης, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνδέθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με τους ηγέτες.

«Συμφωνία. Το #EUCO μόλις αποφάσισε καθεστώς υποψήφιου μέλους της ΕΕ για Ουκρανία και Μολδαβία» ανέφερε ο κ. Μισέλ, κάνοντας λόγο για «ιστορική στιγμή».

«Σήμερα γίνεται ένα κρίσιμο βήμα στην πορεία σας προς την ΕΕ» πρόσθεσε, αποστέλλοντας συγχαρητήρια στον Ουκρανό Πρόεδρο και την Μολδαβή Πρόεδρο Μάγια Σάντου.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση ο κ. Μισέλ ανέφερε πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «αποφάσισε να αναγνωρίσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας, και είναι έτοιμο να αποδώσει καθεστώς υποψήφιας χώρας, όταν αντιμετωπιστούν οι ανοιχτές προτεραιότητες».

Στέλνοντας τα συγχαρητήρια του στους Γεωργιανούς έκανε λόγο για ιστορική στιγμή και σημείωσε πως το μέλλον της Γεωργίας βρίσκεται εντός της ΕΕ.

Με τη σημερινή απόφαση, η Ουκρανία και η Μολδαβία προστίθενται στον κατάλογο των πέντε υποψήφιων για ένταξη χωρών. Από αυτές, έχουν ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Σερβία το 2014, με το Μαυροβούνιο το 2012 και με την Τουρκία το 2005.

Η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα από το 2014 και η Βόρεια Μακεδονία από το 2005.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι ηγέτες συζητούν ακόμα ενίσχυση των αναφορών στα συμπεράσματα για τις μελλοντικές ευρωπαϊκές προοπτικές της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης (η οποία δεν είναι υποψήφια χώρα αν και υπέβαλε αίτηση το 2016), εφόσον εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τέλος ο Πρωθυπουργός του Κοσόβου έχει δηλώσει πως η χώρα, αν και δεν αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη, σκοπεύει να υποβάλει αίτηση ένταξης.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩



Our future is together.