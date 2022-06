Νεαρός έκανε… σερφ πάνω σε βαγόνι τρένου στη Νέα Υόρκη και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι

Σύμφωνα με την Newyorkpost οι αστυνομικοί βρήκαν τον έφηβο αναίσθητο και να υποφέρει από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.



Οι Αρχές πιστεύουν ότι το αγόρι είχε ανέβει στην κορυφή του τρένου και χτύπησε το κεφάλι του πάνω σε κάποιο αντικείμενο.

Δραματικές εικόνες δείχνουν τους αστυνομικούς και τους τραυματιοφορείς να σηκώνουν τον έφηβο από την οροφή του βαγονιού του τρένου και να τον ξαπλώνουν στην πλατφόρμα του μετρό.

15-year-old in critical condition after striking head while subway surfing atop NYC 7 train https://t.co/fi0McRjv4P pic.twitter.com/PGjRV8YWoI