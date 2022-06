Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο - Πυραυλική επίθεση σε ιστορική περιοχή - Καίγεται κτίριο

Πυραυλική επίθεση δέχθηκε το πρωί της Κυριακής το Κίεβο. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, ένας από τους πυραύλους έπληξε σπίτι στον δρόμο Ταταρσκάγια το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

‼️Kyiv



Eyewitnesses report that arrivals flew into a residential building.

The video shows the consequences of the impact. pic.twitter.com/vSuMR14oth

Νωρίτερα ο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε για αρκετές εκρήξεις στην περιφέρεια Σεβτσενκίβσκιι. Τόνισε ακόμη ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματίες.

«Ασθενοφόρα και διασώστες σπεύδουν στο σημείο, περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες αργότερα» έγραψε ο δήμαρχος.

Η ιστορική αυτή περιοχή, μια από τις κεντρικές του Κιέβου, φιλοξενεί πανεπιστήμια, εστιατόρια και αίθουσες τέχνης.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Κίεβο. Ένα συγκρότημα κατοικιών κοντά στο κέντρο της πόλης επλήγη, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να σχηματιστεί σύννεφο καπνού.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 06:30 (και ώρα Ελλάδος) και σύμφωνα με αυτούς δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για πιθανές απώλειες.

