Η Μεγάλη των Μπάτσων Χολή Νο4: The Naked Gun

Το συμβάν είναι αστείο. Όπως κι αν το σπινάρει ο μέσος ιεροκήρυκας ηθικής και εγκράτειας του Facebook -ξέρετε ο party pooper που ξεκινάει πάντα με το “unpopular opinion” ελπίζοντας ακριβώς στο αντίθετο - το να πηδιούνται δύο αστυνομικοί σε περιπολικό, μέρα μεσημέρι, στη μέση ενός χωραφιού και εν ώρα υπηρεσίας σαν να μην υπάρχει αύριο, κάμερες ή σόσιαλ, ε όσο να πεις δεν είναι κάτι που το βλέπεις κάθε μέρα, σίγουρα όχι σε ένα θολό βίντεο που εμφανίζεται στο feed σου. Όπως και να το δεις έχει πλάκα, με δεδομένη και τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην Αστυνομία, και προσφέρεται για ανελέητη σάτιρα, memes, λογοπαίγνια και καυτηριασμό των ψευτοπουριτανικών ηθών της Νήσου των Αγίων. Δεν προσφέρεται για προσωπικές επιθέσεις, κρεμάλες στις πλατείες, δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων και κατ’ επέκταση δημόσια διαπόμπευση και στοχοποίησή τους. Γιατί οι τελευταίες δεν προήλθαν από αστειάκια τύπου “Η Μεγάλη των Μπάτσων Ψωλή” και “υπερβάλλοντας βίλλος” που συνοδεύουν τα θολά screenshots από το βίντεο (όπου δεν διακρίνονται πρόσωπα ή στοιχεία) αλλά από τη διαρροή των πλήρων στοιχείων τους από την Αστυνομία (η μόνη που θα μπορούσε να βρει την ταυτότητά τους μέσα σε λίγα λεπτά) μαζί με φωτογραφίες των οικογενειών τους (και οι δύο είναι παντρεμένοι - όχι μεταξύ τους) που περιλαμβάνουν και ανήλικα παιδιά. Ένα έγκλημα δηλαδή πολύ χειρότερο από τα αρχικά αδικήματα της παραμέλησης καθήκοντος και της “άσεμνης πράξης”(!) για τα οποία κατηγορούνται. Όποιος δεν μπορεί να ξεχωρίσει την απλή πλάκα από την εσκεμμένη διαρροή για διαπόμπευση του ζευγαριού με ονόματα, φωτογραφίες και διευθύνσεις τσουβαλιάζοντάς τα όλα στο ίδιο πύρινο ηθικοπλαστικό κήρυγμα, τότε η έγνοια του για self-righteousness υπερσκελίζει εκείνη για την πραγματική ουσία του προβλήματος.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο είναι γκρίζα ζώνη, καθώς το πάγιο αίτημά μας για “όλα στη φόρα”, διαφάνεια και λογοδοσία σε ότι έχει να κάνει το Δημόσιο και τους φορείς εξουσίας δεν μπορεί να είναι αλά καρτ. Αν είστε υπέρμαχοι της ελευθερίας της έκφρασης στα σόσιαλ πρέπει να πάτε all the way και όχι μόνο για ό,τι συμφέρει το εκάστοτε κήρυγμά μας. Δεν κλάπηκε κάποιο βίντεο με προσωπικές στιγμές από κινητό, δεν ήταν εσκεμμένο revenge porn, αν δεν ήταν αστυνομικοί σε περιπολικό, πολύ πιθανό ο τύπος να προσπερνούσε υποβάλλοντας τα σέβη του. Θα μπορούσε να μην το ποστάρει, ναι. Ήταν στη διακριτική του ευχέρεια. Όμως όποιος ισχυρίζεται ότι “θα μπορούσε να το στείλει στην Αστυνομία αν ήθελε το καλό του τόπου” προφανώς ζει σε άλλη χώρα. Συγκεκριμένα σε κάποια που η Αστυνομία δεν κουκουλώνει βρωμιές μελών της.

Αν στο βίντεο εμφανίζονταν αστυνομικός να κάνει χρήση ναρκωτικών, να παρκάρει σε θέση αναπήρων, να βρίζει ή να δέρνει κάποιον πολίτη, φαντάζομαι πως η ρητορική θα ήταν πολύ διαφορετική και ο “κανιβαλισμός” θα κρινόταν δικαιολογημένος. Όμως ακόμα και σ’ αυτές τις περιπτώσεις κάποιος μπορεί να ισχυριστεί με επιτυχία πως ο αστυνομικός υπέπεσε σε λάθος, ότι δεν του αξίζει η διαπόμπευση και είναι κρίμα η οικογένεια και τα παιδιά του. Εδώ το ζήσαμε με τις δύο χαμούρες του Cow Βυζί και δεν ήταν καν αστυνομικίνες. Οι τύπισσες όχι μόνο σκυλόβρισαν μια γυναίκα αλλά την απείλησαν ότι θα φωνάξουν τον άντρα της μιας για να τη βιάσει(!) κι επειδή τις γλέντησε το ίντερνετ όπως τις αξίζει βγήκαν πάλι οι -ίδιες πάνω κάτω- μοιρολογίστρες των σόσιαλ να μας κατηγορήσουν για... ανθρωποφαγία και bullying!

Όμως παιδιά ας μην γελιόμαστε, οι αστυνομικοί διέπραξαν αδικήματα. Ένα πράγμα η ίσως δυσανάλογη με το αδίκημα τιμωρία τους και άλλο η ανάδειξή τους σε σχεδόν ήρωες. Ή θύματα. Έχω την εντύπωση πως οι οικογένειες των αστυνομικών -τα πραγματικά θύματα- έχουν πολύ σοβαρότερα θέματα να αντιμετωπίσουν από μια χούφτα memes κι αυτά είναι κυρίως η απερισκεψία των δικών τους ανθρώπων που δεν έλαβαν καν υπόψη τις επιπτώσεις της πράξης τους και κατά δεύτερο, τη διαπόμπευση από εκείνους που διέρρευσαν ονόματα και φωτογραφίες. Βέβαια το μέγεθος της ντροπής εξαρτάται και από τον βαθμό ανοχής. Σ’ αυτόν τον τόπο έχουμε μάθει πλέον να μην σηκώνουμε μύγα στο ηθικό σπαθί μας ενώ την ίδια στιγμή καταπίνουμε τέρατα. Τους διεφθαρμένους για παράδειγμα πολλοί λάτρεψαν, τους μοιχούς ουδείς.

Κάτι που με φέρνει στην έτερη υποκρισία της υπόθεσης, αυτή τη φορά από την πλευρά της Αστυνομίας που κινήθηκε για μια ακόμα φορά εντυπωσιακά γρήγορα σε σχέση με τη συνήθη ανταπόκρισή της (ρωτήστε αυτούς που έπαιρναν χθες όλη μέρα τηλ. σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες για να διαμαρτυρηθούν για το βίντεο και δεν απαντούσε κανένας). Η εκπρόσωπος Τύπου αφού κούνησε το δάχτυλο σε media, δημοσιογράφους, πολίτες και σόσιαλ, ότι πάνω-κάτω εμείς ευθυνόμαστε για το δράμα των οικογενειών και όχι ας πούμε αυτοί που σκέφτηκαν ότι το σεξ σε δημόσιο χώρο μέρα μεσημέρι σε περιπολικό αναγνωρίσιμο από χιλιόμετρα μακριά ήταν... διακριτικό και ασφαλές ή τα καθίκια που διέρρευσαν τα στοιχεία τους (και τα ακόμα μεγαλύτερα καθίκια που τα μοιράστηκαν online) μας είπε πως “δεν πρέπει ένα τέτοιο περιστατικό, που είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο, να στιγματίσει μια ολόκληρη υπηρεσία”. Δεν διαφωνώ.

Όμως ας μας πει η εκπρόσωπος ποιο ακριβώς περιστατικό μπορεί και πρέπει να στιγματίσει μια ολόκληρη υπηρεσία; Η εγκληματική ανικανότητα, αδιαφορία ή δόλος αστυνομικών που οδήγησε στη συγκάλυψη για μια 20ετία του φόνου του Θανάση Νικολάου; Ο ρόλος αστυνομικών που οδήγησε στην εξαφάνιση της πραγματικής υπαιτίου του “ορφανού” θανατηφόρου τροχαίου της Μουταγιάκας; Η εγκληματική αδιαφορία και θεσμικός ρατσισμός των αστυνομικών που αρνήθηκαν να διερευνήσουν τις καταγγελθείσες εξαφανίσεις των πρώτων θυμάτων του Νίκου Μεταξά οδηγώντας σε περισσότερες δολοφονίες; Η εγκληματική ανοργανωσιά που οδήγησε στη σφαγή γυναίκας στην Πάφο από τον πρώην άντρα της παρά τα συνεχή τηλεφωνήματα περίοικων στην Αστυνομία που έμειναν αναπάντητα λόγω.. αναρμοδιότητας; Η παθητική στάση και τα χαχανίσματα αστυνομικών στη θέα ακροδεξιών κουκουλοφόρων τραμπούκων να σπάνε ανενόχλητοι βιτρίνες και κεφάλια μεταναστών σε Χλώρακα και Λεμεσό; Το φιάσκο με την απόδραση του κομμωτή ενώ οι αστυνομικοί φύλαγαν τη σούβλα στο πατρικό του; Το clusterfuck της Σκαρίνου όπου η Αστυνομία φύλαγε πάλι σούβλα - αυτή τη φορά των κυνηγών που είχαν κλείσει το highway με τις ευλογίες της; Ή μήπως η συνωμοσία ανώτερου αξιωματικού με κατάδικο ώστε να βρεθεί βίντεο με προσωπικές στιγμές της τότε διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών με στόχο την εξόντωσή της που οδήγησε στην... προαγωγή του εν λόγω αξιωματικού; Αυτά αρκούν “για να στιγματιστεί μια ολόκληρη υπηρεσία”;

Εννοείται πως για όλα τα παραπάνω δεν τιμωρήθηκε κανείς (εκτός από κάτι διαθεσιμότητες για την απόδραση του κομμωτή) σε αντίθεση με τους δύο καυλωμένους αστυνομικούς για τους οποίους να είστε βέβαιοι πως ο πέλεκυς θα πέσει βαρύς πάνω στους γιατί α) υπάρχει βίντεο β) δημοσιοποιήθηκε πριν προλάβουν να το καλύψουν και γ) απλά πηδήχτηκαν αντί ας πούμε να έχουν διαπράξει ένα πολύ πιο σοβαρό έγκλημα άρα με αυξημένες πιθανότητες να τη βγάλουν καθαρή.

Στον κανιβαλισμό, τη στείρα ηθικολογία και την επιλεκτική ευαισθησία προσθέστε και την υποκρισία. Συνήθως πάνε πακέτο.