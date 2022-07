ΠτΔ: «Η Κύπρος υπέρ της στήριξης Αιγύπτου από ΕΕ για εξασφάλιση επαρκών προμηθειών»

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει σε σχέση με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του ότι συζήτησαν «διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις και επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην παγκόσμια ασφάλεια τροφίμων».

Προσθέτει ότι «η συνεχιζόμενη διένεξη βαθαίνει την επισιτιστική ανασφάλεια στην Αίγυπτο σε άνευ προηγουμένου επίπεδο». Η Κύπρος, σημειώνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, «είναι υπέρ του να σταθεί η ΕΕ υποστηρικτικά προς τις προσπάθειες της Αιγύπτου να εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες».

☎ with @AlsisiOfficial: bilateral relations, regional developments & impact of Ukraine war on global food security. Ongoing conflict is deepening food insecurity in Egypt on unprecedented scale. 🇨🇾 in favour of EU standing in support of 🇪🇬 efforts to ensure sufficient supplies. pic.twitter.com/aFyR4ki42n