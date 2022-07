«Hotel California»: Τρεις κατηγορούμενοι για τους κλεμμένους στίχους των Eagles - Aξίζουν πάνω από 1 εκατ. δολάρια

Τρεις άνδρες κατηγορούνται ότι είχαν στην κατοχή τους κλεμμένα έγγραφα του Ντον Χένλεϊ των Eagles, μεταξύ των οποίων και χειρόγραφο με τους στόχους της μεγαλύτερης επιτυχίας της μπάντας, του «Hotel Califonia».

Πρόκειται για περίπου 100 σελίδες με σημειώσεις και στίχους του Χένλεϊ, για το άλμπουμ «Hotel California», που κυκλοφόρησε το 1976, οι οποίες αξίζουν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του 66χρονου Γκλεν Χόροβιτς, του 58χρονου Κρεγκ Ινκιάρντι και του 59χρονου Έντουαρντ Κοζίνσκι.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι τρεις τους ήξεραν πως τα χειρόγραφα ήταν κλεμμένα. Κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να τα πουλήσουν, ότι είπαν ψέματα σε οίκους δημοπρασίας, σε πιθανούς αγοραστές αλλά και στις αρχές, για το πώς απέκτησαν τα έγγραφα.

Τα χειρόγραφα περιλαμβάνουν τους στίχους άλλων τραγουδιών του εν λόγω άλμπουμ, όπως τα «Life in the Fast Lane» και «New Kid in Town». Τα έγγραφα εκλάπησαν στα τέλη της δεκαετίας του ‘70, από συγγραφέα που είχε προσληφθεί για να γράψει μια βιογραφία της μπάντας. Το 2005 ο βιογράφος πούλησε τα έγγραφα στον Χόροβιτς, έμπορο σπάνιων βιβλίων, ο οποίος με τη σειρά του τα πούλησε στον Ινκιάρντι και τον Κοζίνσκι.

Όταν ο Χένλεϊ έμαθε ότι οι δύο τελευταίοι προσπαθούσαν να πουλήσουν κάποια από τα χειρόγραφα, έκανε καταγγελία στην αστυνομία, τους ενημέρωσε ότι το υλικό είναι κλεμμένο και απαίτησε να του το επιστρέψουν, κάτι που εκείνοι αρνήθηκαν.

Ο Ινκιάρντι και ο Κοζίνσκι φέρεται να προσπάθησαν να πουλήσουν τα έγγραφα στους οίκους δημοπρασιών Christie’s και Sotheby’s και να αναγκάσουν τον Χένλεϊ να τα αγοράσει.

Πηγή: lifo.gr