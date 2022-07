ΗΠΑ: Απίστευτο ξύλο σε σχολικό αγώνα - Δείτε βίντεο

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο σε σχολικό αγώνα μπάσκετ που έγινε στο Score OKC sports center, στην Οκλαχόμα, όταν το σκορ ήταν 28-26.

Ο προπονητής της ομάδας που κέρδιζε, αντέδρασε κάπως άσχημα σε μία απόφαση του διαιτητή, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, τον πλησίασε και του έριξε μία κουτουλιά. Κάτι που δεν έμεινε αναπάντητο όπως μπορείτε να δείτε και στο video...

Αμέσως διάφοροι γονείς μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και συγκράτησαν τις δύο πλευρές, όμως σε κάποια φάση ένας από τους διαιτητές, βρέθηκε απέναντι από δύο άνδρες. Ο άλλος «ρέφερι» προφανώς δεν είχε αντιληφθεί πως δεν ήθελαν να του επιτεθούν και έσπευσε να τον βοηθήσει.

Πως; Ρίχνοντας μπουνιά σε έναν από αυτούς, με αποτέλεσμα να τον βγάλει νοκ άουτ, προκαλώντας του αιμορραγία.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, η αστυνομία δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή της.

We’ve acquired more video from the fight at The Score on Saturday night. It looks like a coach was the instigator, and a ref took a swing. The guy who was leveled by another ref was possibly trying to keep the peace. https://t.co/yZSwYjX17K pic.twitter.com/LifXQooY8C