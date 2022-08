Χάος σε πτήση από τη Λάρνακα: Γυναίκα γδύθηκε και προσπάθησε να εισβάλει στο πιλοτήριο φωνάζοντας «Allahu Akbar»

Πώς συνέβη το απίστευτο περιστατικό

Ο Phillip O'Brien, 35 ετών, ήταν επιβάτης στην πτήση της Jet2 από τη Λάρνακα προς το Μάντσεστερ την Τρίτη 9 Αυγούστου, όταν μια γυναίκα, γύρω στα 30, προκάλεσε την σκηνή λίγο μετά την απογείωση.

Η γυναίκα φάνηκε να υπαινίσσεται ότι είχε μαζί της εκρηκτικά στο αεροσκάφος και επίσης ρώτησε τα παιδιά με τα οποία ήταν μαζί, αν ήταν «έτοιμα να πεθάνουν».

Είπε επίσης στους τρομοκρατημένους επιβάτες και το προσωπικό ότι οι γονείς της ήταν μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS.

Μαζί με τον O'Brien, επέβαιναν στο αεροσκάφος έξι μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων η σύζυγός του και τρία παιδιά ηλικίας οκτώ έως 14 ετών.

Ο 35χρονος, ο οποίος εργαζόταν στην ασφάλεια όταν ήταν έφηβος, δήλωσε στη Mirror: «Έτσι, όταν η γυναίκα πήγε ξανά στο πιλοτήριο πήρα τον έλεγχο, την πήγα στο έδαφος και σε εκείνο το σημείο ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Παρίσι».

Ο κ. O 'Brien είπε ότι ρώτησε τη γυναίκα γιατί έλεγε τέτοια πράγματα και υποστήριξε ότι εκείνη απάντησε: «Αν δεν το έκανα θα γινόταν έκρηξη και όλοι θα πέθαιναν».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η πτήση εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκολ του Παρισιού νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια χαοτική σκηνή με τουλάχιστον δύο Γάλλους αστυνομικούς να εμφανίζονται να συλλαμβάνουν ή να συγκρατούν μια γυναίκα, η οποία φορούσε μαύρο καπέλο και κόκκινη μπλούζα.

