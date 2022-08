Μπόρις Τζόνσον: Άφησε τις διακοπές στην Ελλάδα και ταξίδεψε στο Κίεβο - «Μπορείτε και θα κερδίσετε» - Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας

Όπως μεταδίδει η Sun, ο Μπόρις Τζόνσον έλαβε το ύψιστης αξίας βραβείο που μπορεί να απονεμηθεί από τη χώρα σε ξένους -«Το Τάγμα της Ελευθερίας»- ως ένδειξη για την αναγνώριση της ένθερμης υποστήριξης της Βρετανίας.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you. У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав: Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να παραδώσει στη χώρα ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 54 εκατ. λιρών προκειμένου να μπορεί να αμυνθεί μακροπρόθεσμα έναντι των Ρώσων εισβολέων.

Ο Μπόρις Τζόνσον σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του τρίτου στην ουκρανική πρωτεύουσα ανέφερε τα εξής:

«Τους τελευταίους έξι μήνες το Ηνωμένο Βασίλειο στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας αυτή την κυρίαρχη χώρα στην άμυνά της από τον βάρβαρο και παράνομο εισβολέα. Το σημερινό πακέτο στήριξης θα δώσει στις γενναίες και ανθεκτικές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μία επιπλεόν ώθηση δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να απωθούν τις ρωσικές δυνάμεις και να πολεμούν για την ελευθερία τους. Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία έχει σημασία για όλους μας, για αυτό είμαι εδώ σήμερα για να δώσω το μήνυμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μαζί σας και θα συνεχίσει να είναι για τις επόμενες ημέρες και μήνες. Και ναι, μπορείτε και θα κερδίσετε».

What happens in Ukraine matters to us all.



That is why I am in Kyiv today.



That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS