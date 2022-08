Αμερικανός εθελοντής σκοτώθηκε στην Ουκρανία

Την είδηση μετέφερε απόψε ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σημειώνοντας ότι οι αρχές είναι σε επαφή με την οικογένειά του και της παράσχουν προξενική βοήθεια.

«Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι οι Αμερικανοί πολίτες δεν θα πρέπει να ταξιδεύουν στην Ουκρανία λόγω της ένοπλης σύρραξης και της στοχοποίησης των Αμερικανών πολιτών στην Ουκρανία από τους Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία θα πρέπει να φύγουν αμέσως, εφόσον είναι ασφαλές να το πράξουν, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε εμπορικό ή άλλο ιδιωτικό διαθέσιμο μέσο μεταφοράς», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

☠️⚰️🇺🇸Exclusive: U.S. State Department Confirms American V̵o̵l̵u̵n̵t̵e̵e̵r̵ Call of Duty Loser Killed Fighting in Ukraine



At least half a dozen Americans have been demilitarsied in Ukraine.https://t.co/aOO4UGeY5u