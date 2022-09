Βραζιλία: Επέζησε από θαύμα στη μέση του Ατλαντικού χάρη σε ένα καταψύκτη

Ο Romualdo Macedo Rodrigues ξεκίνησε το ταξίδι του τον Αύγουστο, ο οποίο προοριζόταν να διαρκέσει τρεις ημέρες. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια…



Το σκάφος του βυθίστηκε κι εκείνος ένιωσε την απελπισία να τον κυριεύει. «Νόμιζα ότι ερχόταν το τέλος μου, αλλά ο Θεός μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία», δήλωσε ο άνδρας στο Record TV.

Εκείνο που έμελλε να είναι η σωτηρία του ήταν ένας καταψύκτης που επέπλεε. Αμέσως άρπαξε την ευκαιρία, γαντζώθηκε πάνω του και συνέχισε να ελπίζει πως θα τα καταφέρει.

WATCH: A Brazilian fisherman spent 11 days at sea without food or water, but survived by floating inside a freezer.



Romualdo Macedo Rodrigues, 44, left northern Brazil in a wooden boat in late July. pic.twitter.com/FHEr5b1J9H