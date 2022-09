Σάλος με δημοσιογράφο του BBC: Ανακοίνωσε στο Twitter το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ και μετά διέγραψε το tweet

Το tweet, της Yalda Hakim, εστάλη στις 15.07, αλλά διαγράφηκε γρήγορα.

Η Hakim, παρουσιάστρια και ανταποκρίτρια του Οργανισμού, παραδέχτηκε το λάθος λίγη ώρα αργότερα και ζήτησε συγγνώμη. «Ήταν εσφαλμένο, δεν υπήρχε ανακοίνωση [θανάτου] και διέγραψα το tweet. Ζητώ συγγνώμη».

I tweeted that there had been an announcement about the death of the Queen. This was incorrect, there has been no announcement, and so I have deleted the tweet. I apologise.