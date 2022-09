Τι εκνεύρισε τον Κάρολο; - Viral το βίντεο που δείχνει στους βοηθούς του να του καθαρίσουν το γραφείο

Μπορεί να περίμενε τουλάχιστον επτά δεκαετίες, για να γίνει βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου ο Κάρολος, δεν χρειάστηκε ωστόσο να περιμένει, παρά μόλις λίγες ώρες, για να γίνει... viral.

Αφορμή ήταν μία μάλλον «ατυχής» στιγμή του από το χθεσινό τελετουργικό, όταν, λίγες στιγμές πριν από την υπογραφή της Διακήρυξης Διαδοχής -που σηματοδοτεί την επίσημη άνοδό του στον θρόνο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας- ο μονάρχης «συνελήφθη» από τις κάμερες να κάνει βιαστικές και επίμονες χειρονομίες στους βοηθούς του να καθαρίσουν το γραφείο, όπου έπρεπε να καθίσει και να υπογράψει τα έγγραφα.

"The servant must clear my desk for me. I can't be expected to move things." pic.twitter.com/0pZqY2Xopq — Laura Kuenssberg Translator (@BBCLauraKT) September 10, 2022

Τα αντικείμενα που τον «εκνεύρισαν» εκείνη τη στιγμή ήταν ένα κουτί με στιλό και ένα μελανοδοχείο, τα οποία φέρεται να του είχαν χαρίσει οι γιοι του, οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι. Στο βίντεο ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται να δείχνει επίμονα προς τα αντικείμενα, ζητώντας από τους βοηθούς του να αφαιρεθούν αμέσως.

Φυσικά, αυτή η στιγμή έγινε αντικείμενο... επικών σχολίων στο Twitter: «Ο υπηρέτης πρέπει να καθαρίσει το γραφείο μου για μένα. Δεν μπορεί να περιμένουν από μένα να μετακινήσω τα πράγματα» αστειεύτηκε κάποιος, ενώ ένας άλλος έγραψε χαρακτηριστικά: «Πρώτη μέρα στη δουλειά και έχει ήδη βαρεθεί. ΧΑΧΑΧΑ».

Britain's Prince Andrew, Prince Edward, his wife Sophie, Countess of Wessex, Lady Louise Windsor and Princess Anne view floral tributes outside Balmoral Castle https://t.co/twlSl9sh81 pic.twitter.com/daqGpiLm5t — Reuters (@Reuters) September 10, 2022

Άλλοι θεατές, πάντως, περιέγραψαν το τραπεζάκι που βρισκόταν μπροστά στον Κάρολο ως «πολύ μικρό» για το τεράστιο έγγραφο, που έπρεπε να υπογράψει, «δικαιολογώντας» έτσι, εν μέρει, τον εκνευρισμό του.

🔔 | King Charles III getting irritated by pen at proclamation goes viral



More below: pic.twitter.com/nEBi5DuAmf — LADbible (@ladbible) September 10, 2022

Πηγή: protothema.gr