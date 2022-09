Πακιστάν - Βίντεο: Επιβάτης κλωτσάει με μανία παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης

Η αστυνομία συνέλαβε και απέλασε τον άνδρα κατά την άφιξή του μετά την προσγείωση της πτήσης PK-283 της Pakistan International Airlines στο Ντουμπάι από το Πεσαβάρ την προηγούμενη Τετάρτη.

Στο βίντεο οι αεροσυνοδοί προσπαθούν να ηρεμήσουν τον επιβάτη ο οποίος χτυπούσε και κλωτσούσε τα καθίσματα, προκαλώντας θόρυβο και αναστάτωση στους υπόλοιπους επιβάτες.

Του φώναξαν να σταματήσει - αφού προηγουμένως με την κλωτσιά του είχε προκαλέσει ζημιά στο παράθυρο - λέγοντάς του: «Μην το κάνεις αυτό».

