Συλλυπητήρια ΠτΔ προς Τραμπ για αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη «συγκλονιστική είδηση για την τραγική αεροπορική συντριβή» στην Ουάσιγκτον.

«Τα βαθιά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον λαό των ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Heartbreaking news of the tragic air crash in Washington D.C.



My deepest condolences to the families and friends who lost loved ones.



Our thoughts and prayers are with the people of the USA. @realDonaldTrump



🇺🇸🇨🇾