Φθηνότερο ρεύμα; Ζήτω που κΑΗΚαμε

Δεν μπορείτε καν να το φανταστείτε ε; Όσο αδιανόητο μας φαίνεται ο κυριότερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος του νησιού να έχει κολλήσει στα 90s άλλο τόσο θεωρούμε λογικό το... μαζούτ που καίει ακόμα η ΑΗΚ και που πρακτικά είναι το αντίστοιχο Nokia 3310 της Αρχής Ηλεκτρισμού: στιβαρό, πρακτικό και αναγκαίο στην εποχή του, τραγικά ξεπερασμένο και αχρείαστο σήμερα. Με τη διαφορά πως για το καημένο το Nokia δεν πληρώνουμε πάνω από 200 εκατ. το χρόνο για ρύπους.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, όπου εξετάστηκε ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΑΗΚ, ο πρόεδρος του ΔΣ Γιώργος Πέτρου είπε ότι «δεν αναμένεται ότι θα υπάρξει μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια». Δηλαδή καλό... 2027 και αν. Στη συνέχεια πηγαίνοντας το No Shit Sherlock σε άλλο επίπεδο ο κ. Πέτρου εξήγησε ότι για να επιτευχθεί μείωση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να υπάρξει περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, να δημιουργηθούν μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και να έρθει το φυσικό αέριο! Την ίδια στιγμή οι παρόντες βουλευτές επεσήμαναν την ανάγκη “για φθηνότερη ενέργεια και μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ”, ενώ εξέφρασαν ανησυχίες για την “ενεργειακή φτώχεια και την ανάγκη στήριξης των ευάλωτων καταναλωτών”.

Δεν είναι να λατρεύεις το γεγονός ότι διορίζονται διοικητικά συμβούλια και εκλέγονται βουλευτές για να μαζεύονται και να τονίζουν τα προφανή;

Ναι το ξέρουμε ότι η ΑΗΚ μπήκε αργά στο παιχνίδι των ΑΠΕ (που αναπτύχθηκαν βιομηχανικά ήδη από τα 70s) παρά το γεγονός ότι η Κύπρος διαθέτει 340 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, ναι το ξέρουμε ότι δεν έχει μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και ναι το ξέρουμε ότι εναποθέτουμε όλες μας τις ελπίδες στην έλευση της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, του διαβόητου πλέον “Προμηθέα”, που βρίσκεται από τον Δεκέμβριο αγκυροβολημένος στη Μαλαισία και συγκεκριμένα στον (επονομαζόμενο προς τιμήν του Κύπριου φορολογούμενου πολίτη) Πορθμό του Μαλάκκα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σ’ αυτή τη ζωή, δεν συμφωνείτε;

Ναι, τα ξέρουμε όλα αυτά γιατί μας τα επαναλαμβάνουν οι εκάστοτε κυβερνώντες, διορισμένοι και αιρετοί τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό που δεν μας λένε είναι τι έκαναν γι’ αυτό. Ή να μας εξηγήσουν γιατί φτάσαμε εν έτει 2025 να χρησιμοποιούμε ακόμα απαρχαιωμένες μεθόδους παραγωγής ενέργειας, να πληρώνουμε 227 εκατ. το χρόνο για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, να έχουμε το 7ο ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη και παρά τις 340 ημέρες ηλιοφάνειας, τα δεκάδες φωτοβολταϊκά πάρκα και τις 6.000 που έσκασαν μέσο όρο χιλιάδες οικογένειες για να εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες μας επανέρχεται το χαράτσι των 300-400 ευρώ στους λογαριασμούς μας γιατί λέει παράγουμε περισσότερη ενέργεια απ’ ότι καταναλώνουμε, δεν υπάρχει τρόπος αποθήκευσης και πρέπει η ΑΗΚ να μας αλλάζει κυριολεκτικά τα φώτα τα βράδια.

Μα λένε βέβαια τι θα κάνουν που συνήθως είναι κάποιο μεγαλεπήβολο έργο που θα ολοκληρωθεί καμιά πενταετία μετά την αρχική προθεσμία, αν ολοκληρωθεί βέβαια γιατί όπως βλέπετε έχουν την τάση να μετατρέπονται σε μεγαλειώδη και δαπανηρά clusterfucks, και με πολλαπλάσιο κόστος από το αρχικό και με αμφίβολα οφέλη για τον πολίτη. Στην προκειμένη έχουμε τη μονάδα αποθήκευσης της ΑΗΚ στη Δεκέλεια που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2026 (προσθέστε 2-3 χρόνια ακόμα για σιγουριά) και φυσικά το φυσικό αέριο για το οποίο υπολογίστε κανένα χρόνο και βάλε αφού δεήσει να έρθει στην Κύπρο.

Μια φορά να ακούσουμε το “έχουμε πράξει” έτσι γι’ αλλαγή προφανώς και δεν παίζει.

Ως επιστέγασμα στο διαρκές δούλεμα που τρώμε με το ρεύμα το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε σχέδιο χορηγιών για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, με συνολικό προϋπολογισμό €35 εκατ. και με δικαίωμα συμμετοχής φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, περιλαμβανομένων και έργων ιδιοκατανάλωσης με τη μέθοδο συμψηφισμού λογαριασμών (netbilling) ή αυτοπαραγωγής. ‘Ομως όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών ΑΠΕ, Φάνος Καραντώνης στον «Πολίτη» το σχέδιο δεν αποτελεί θεραπεία για τις περικοπές ενέργειας από φωτοβολταϊκά για σκοπούς ιδιοκατανάλωσης, υποδεικνύοντας ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστικό όφελος όσον αφορά τις περικοπές ενέργειας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι με το εν λόγω σχέδιο δεν δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων στην αγορά και ευνοείται κυρίως η ΑΗΚ, αφού οι πλείστοι καταναλωτές με φωτοβολταϊκά δεν εμπίπτουν στο σχέδιο netbilling, αλλά στο net metering που είναι η μέθοδος συμψηφισμού μετρήσεων. Τα δύο σχέδια συμψηφισμού μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που είναι σε ισχύ αφορούν οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές για φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 10kW και δημόσια σχολικά κτήρια με φωτοβολταϊκά συστήματα >5,2kW μέχρι 20kW.

Εν ολίγοις, θα πληρώσουμε επιπλέον €35 εκατ. από τους φόρους μας για ένα σχέδιο αποθήκευσης ενέργειας που ΔΕΝ ωφελεί τελικά την πλειοψηφία των χιλιάδων νοικοκυριών που καταχρεώθηκαν για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, πιστεύοντας ότι θα έχουν για πάντα φθηνό ρεύμα.

Το ξέραμε ότι ήταν too good to be true αλλά τρέφαμε μια αμυδρή ελπίδα μέσα μας ότι δεν θα τα σκάτωναν κι αυτή τη φορά...