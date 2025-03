Τέσσερα πράγματα που μας δίδαξε το clusterfuck του English School

1. Οι κυβερνώντες που έχουν ανάγει το ρουσφέτι σε επιστήμη δεν το ανέχονται στη Σχολή που βγάζει τους περισσότερους απ’ αυτούς!

Inception; Την εβδομάδα που η κυβέρνηση παρακολουθούσε με ανησυχία τα τεκταινόμενα στο English School χωρίς να παίρνει δημόσια θέση (αφήνοντας όμως να διαρρεύσει πως θα παύσει το ΔΣ) διόρισε 209(!) άχρηστους μουχτάρηδες σε κάθε γαμημένη ενορία του νησιού με επί πληρωμή καθήκοντα αυτά που οι 93 αντιδήμαρχοι θα μπορούσαν να κάνουν εχμ... δωρεάν αντί να επιδίδονται οι περισσότεροι στο εθνικό άθλημα του Ξυστού. Να μην μιλήσουμε για τα... αξιοκρατικά κριτήρια του μίνι στρατού συνεργατών, συμβούλων και κουμπάρων που έχουν μαζευτεί στο Προεδρικό. Ω ναι, η κυβέρνηση επιδεικνύει μηδενική ανοχή στα φαινόμενα ρουσφετιού... των άλλων. Και έδρασε αστραπιαία και αποφασιστικά όπως συνηθίζει άλλωστε να πράττει με κάθε πρόβλημα της δημόσιας εκπαίδευσης. Τι, όχι; Βέβαια δεν διέφυγε σε κανέναν η ειρωνεία πως έγινε το σύστριγγλο για ένα ρουσφέτι στο σχολείο που παραδοσιακά βγάζει τους περισσότερους πολιτικούς/επαγγελματίες/παράγοντες/πυλώνες που διαπρέπουν στο εθνικό μας άθλημα. Όχι ακριβώς ο Κύκλος της Ζωής που είχε στο μυαλό του ο Elton John όμως ούτως ή άλλως μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική ζούγκλα.

2. Ένας Άγγλος αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ο κακός μας δαίμονας

Όχι αυτός που καλεί ο Αναστασιάδης με ειδικό τελετουργικό για να πάρει ενοχλητικούς δημοσιογράφους και όχι μόνο αλλά το μοιραίο έθνος που πρωταγωνιστεί στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου - φυσικά για όλους τους λάθος λόγους. Από δυνάστες που κάναμε κοτζάμ απελευθερωτικό για να τους ξεφορτωθούμε για να τους... φορτωθούμε εμείς μαζικά αμέσως μετά για μαζική παραγωγή δικηγόρων και chartered accountants μέχρι μονίμως Τουρκόφιλοι που υπονομεύουν σταθερά την πρώην αποικία τους προς όφελος της Άγκυρας, οι Άγγλοι ήταν ανέκαθεν ο βολικός τζεϊμσμποντικός villain που αν δεν υπήρχε θα ήμασταν αναγκασμένοι να εφεύρουμε (όπως είπε για τον Πρόεδρο ο σπουδαίος πολιτικός ανήρ -και σωστά μαντέψατε- σπουδασμένος εις τας Αγγλίας Νικόλας Παπαδόπουλος). Και ποιος στ’ αλήθεια να το περίμενε ότι ένας Άγγλος θα μας έκανε χουνέρια σε σχολείο που λέγεται The English School! Ωωωω shocker! Ένας Άγγλος λοιπόν κατάφερε να ξηλώσει ολόκληρο το ελληνοκυπριακό ΔΣ αρνούμενος πεισματικά να κάνει δεκτό μαθητή-γόνο μέλους του Συμβουλίου από την πίσω πόρτα και μάλιστα παρά τις έντονες πιέσεις από την (τέως πια) πρόεδρο του ΔΣ και τα μισά μέλη του. Μετά σου λέει πως οι μετανάστες αφομοιώνονται από την τοπική κοινωνία. Αγγούρια. Ο τύπος συμπεριφέρεται λες και βρίσκεται ακόμα στο κωλοχώρι του στο Essex περιφρονώντας τα ήθη, τις συνήθειες και την κουλτούρα της χώρας που τον φιλοξενεί τόσο γενναιόδωρα. Αλλά τι περιμένεις. Αγγλικός (κωλο)δάκτυλος μάνα μου, άντε να πειστούμε ότι δεν έχουν βαλθεί να μας ξεκάνουν!

3. Το “όλοι λέμε ψέματα” είναι ένα πιο εκλεπτυσμένο This is Cyprus!

Ο Ανδρέας Πιττάτζης όχι μόνο έγραψε ιστορία με τη διάσημη πλέον ατάκα This is Cyprus! (το οποίο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σκέφτεται πολύ σοβαρά να προσθέσει στον θυρεό της Δημοκρατίας) αλλά απ’ ότι φαίνεται δημιούργησε και σχολή - και μάλιστα Αγγλική! ‘Ενα πιο εκλεπτυσμένο This is Cyprus φέρεται να είπε η (τέως πια) Πρόεδρος του ΔΣ του English School Ιωάννα Δημητρίου στον διευθυντή της Σχολής όταν ο τελευταίος αρνήθηκε για πολλοστή φορά να κάνει δεκτό μαθητή (γιο μέλους του παυθέντος ΔΣ) που δεν πέρασε τις εισαγωγικές. Σύμφωνα με τις ηχογραφημένες συνομιλίες που διέρρευσαν στο Χ, όταν ο διευθυντής της είπε πως “δεν θέλει να λέει ψέματα στον εαυτό του” η Δημητρίου του απάντησε «δεν έχει σημασία. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Για το ποιοι είμαστε, για το τι κάνουμε. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας κάθε μέρα και πρέπει να ζούμε με αυτή την πραγματικότητα». Που βασικά είναι το suck it up με περισσότερες φανταχτερές λέξεις που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα, η δοκιμασμένη και αλάνθαστη Χριστοδουλιδική Μέθοδος Παπαρολογίας - μην ξεχνάτε άλλωστε ποιος τη διόρισε, έτσι; Πάντως το να είσαι ανώτερη δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας και να ακούγεσαι να παραβιάζεις μισή ντουζίνα νόμους και κανονισμούς είναι σαν να είσαι Επίτροπος Νομοθεσίας, να πιάνεσαι να οδηγείς μεθυσμένη και να προσπαθείς να αποφύγεις το αλκοτέστ. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Oh wait...

4. Τα First World Problems της αστικής Λευκωσίας ταρακούνησαν μέχρι και αυτή την κυβέρνηση

Εντάξει η ιστορία με το παραλίγο ρουσφέτι στο English School είναι σοβαρό αλλά μόνο για το 1% του πληθυσμού του νησιού που βασικά είναι και αυτό που actually έδωσε μισό ποντικοκούραδο για την όλη ιστορία. Μόνο που σε αυτό το ποσοστό συγκαταλέγεται και η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη που συνειδητοποίησε με τρόμο πως το περιστατικό θορύβησε εκείνο ακριβώς το κομμάτι της κοινωνίας που περιλαμβάνει υποστηρικτές, ψηφοφόρους, ισχυρούς παίκτες και δυνητικούς χορηγούς της δεύτερης θητείας του Προέδρου. Γι’ αυτό και κινητοποιήθηκε αστραπιαία και δραστικά για ένα όχι-ακριβώς-και-Ανατολικό ζήτημα που αφορά ελάχιστους σε αντίθεση με τα μείζονα θέματα που αφορούν περισσότερους (κι αυτούς πλέμπα) που όπως βλέπετε όχι μόνο αρνείται πεισματικά να σχολιάσει καν αλλά τα μεταθέτει σε βάθος χρόνου (και ίσως πιο κοντά στις επόμενες προεδρικές). Βέβαια για να είμαστε και δίκαιοι να βγει να πει τι ακριβώς για το English School; Ότι πήγε τόσο καλά το πρώτο ΔΣ που διόρισε ώστε προχώρησε άμεσα στο sequel;