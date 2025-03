Από την Κύπρο με απάτη

Η Βασιλεία που ζει και δημιουργεί στη Λάρνακα δέχθηκε χθες το πρωί τηλεφώνημα από έναν άγνωστό της άνδρα ο οποίος της συστήθηκε ως Κ., ηθοποιός στο επάγγελμα και με μεγάλο ενδιαφέρον να αγοράσει έργα της. Ακουγόταν βιαστικός και μάλιστα ήθελε να περάσει εκείνη την ώρα από το στούντιό της στο κέντρο της Λάρνακας για να μιλήσουν. Εκείνη δέχθηκε αν και κάτι δεν της κόλλαγε. Ενώ τον περίμενε γκούγκλαρε το ονοματεπώνυμο που της έδωσε και έπαθε σοκ: ο τύπος είναι επαγγελματίας απατεώνας με σωρεία υποθέσεων σε βάρος του με πιο πρόσφατη την εξαπάτηση μιας 83χρονης γυναίκας από την οποία απέσπασε με δόλο χρήματα, υπόθεση που ήταν να εκδικαστεί τον περασμένο Φεβρουάριο. Όμως για κάποιο λόγο ο Κ. κυκλοφορούσε ελεύθερος προς άγρα νέων θυμάτων. Η Βασιλεία ειδοποιεί αμέσως την Αστυνομία όμως για να είναι σωστή τους λέει πως θα περιμένει να τον δει κι αν είναι ο ίδιος με αυτόν που περιγράφεται στα δημοσιεύματα (όπου σημειώστε η φωτογραφία του φιγουράρει κανονικά από παλαιότερες ανακοινώσεις της Αστυνομίας ότι καταζητείται) θα τους ειδοποιήσει ξανά. Παράλληλα για μεγαλύτερη ασφάλεια εξιστορεί το συμβάν στη γειτόνισσα απέναντι από το στούντιο και της ζητάει σε περίπτωση που της κάνει νόημα να καλέσει την Αστυνομία.

Μετά από λίγο ο τύπος καταφθάνει και η Βασιλεία παθαίνει δεύτερο σοκ όταν αντιλαμβάνεται πολύ εύκολα πως πρόκειται για τον -υποτιθέμενο- καταζητούμενο απατεώνα. Διατηρεί την ψυχραιμία της, κάνει νόημα στη γειτόνισσα να καλέσει την Αστυνομία και του πιάνει κουβέντα ώστε να μην υποψιαστεί κάτι μέχρι να εμφανιστεί η τελευταία. Της λέει ότι είναι ο πρόεδρος του Θεάτρου Σκάλα (η Βασιλεία ξέρει ότι της λέει μαλακίες καθώς γνωρίζει τα άτομα του θεάτρου προσωπικά) κι ότι σκοπεύει να ανοίξει ένα θεατρικό εργαστήρι στη Δεκέλεια και ότι πρέπει να πάει εκεί μαζί του για να δει τον χώρο και να αποφασίσει για το μέγεθος των πινάκων που δήθεν θα της παραγγείλει. Η Αστυνομία καταφθάνει μέσα σε 10 λεπτά (τους πιστώνουμε την άμεση ανταπόκριση αν και τελικά θα αποδειχθεί too good to be true) και στη θέα τους η Βασιλεία αποβάλλει όλη την υποβόσκουσα ένταση (και φόβο) ξεμπροστιάζοντας και στολίζοντας κατάλληλα τον απατεώνα. Οι αστυνομικοί αφού ζητούν τα στοιχεία του, τον παίρνουν με το περιπολικό στο τμήμα.

Και εκεί είναι που τα πράγματα παίρνουν μια σουρεαλιστική τροπή.

45 λεπτά αργότερα οι αστυνομικοί της... επιστρέφουν τον Κ. λέγοντας στην εμβρόντητη Βασιλεία ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί “πρακτικά δεν της έκανε τίποτα”. Δηλαδή ένας σεσημασμένος απατεώνας που για κάποιο λόγο κυκλοφορεί ελεύθερος παρουσιάζεται με ψεύτικη ταυτότητα σε μια γυναίκα, τη φλομώνει στο ψέμα και της ζητάει να τον ακολουθήσει σε άγνωστη τοποθεσία αλλά για την Αστυνομία δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, δηλώνει ανήμπορη να την προστατεύσει και επιπλέον επιστρέφουν τον απατεώνα εκεί που τον βρήκαν γιατί λέει το δικό του όχημα είναι κινητοποιημένο. Για διαβάστε το ξανά. Επέστρεψαν τον δυνητικό θύτη (και γνωστό απατεώνα) στην γκαλερί του υποψήφιου θύματός του λες και το τελευταίο έχει την ευθύνη του! Μη τυχόν κατηγορήσουμε τους αστυνομικούς ότι ταλαιπώρησαν άδικα τον άνθρωπο - του έκαναν και τον ταξιτζή! Όταν η Βασιλεία ζήτησε εξηγήσεις της είπαν ότι όλα αυτά που γράφονται για τον Κ. είναι “δημοσιογραφικές πληροφορίες” και όχι της Αστυνομίας (μαλακίες, φυσικά και προέρχονται από αστυνομικές πηγές) και ότι δεν μπορούν να της πουν περισσότερα για τις παλαιότερες υποθέσεις του Κ. (όπα ρε σεις, κόψτε τα πολλά procedurals).

Εν τω μεταξύ ο τύπος έχει προϊστορία που χρονολογείται από το 2019(!) όταν παρουσιάστηκε στο μαγαζί με ρούχα μιας γυναίκας και της συστήθηκε ως ηθοποιός που γνώρισε πως εκείνη συνεργαζόταν με τηλεοπτικές παραγωγές όπου τους παρείχε ρούχα για τα γυρίσματα κι ότι θα ήθελε να συνεργαστούν. Εκείνη παραξενευμένη που ένας άγνωστος ήξερε για τις δουλειές της, έψαξε τον τύπο και σοκαρισμένη έμαθε πως μια φίλη της είχε πέσει θύμα απάτης από έναν “Κυριάκο” με παρόμοιο παρουσιαστικό και πανομοιότυπες συνθήκες. Ειδοποίησε την Αστυνομία και τον άντρας της, όμως ο απατεώνας εξαφανίζεται. Χρόνια αργότερα ο (σήμερα) 53χρονος άνδρας εμφανίζεται στην κοινότητα Μανδριών της Πάφου ως δήθεν ο σκηνοθέτης της σειράς “Κάμπινγκ” προσπαθώντας να τους αποσπάσει χρήματα, μάλιστα η ίδια η κοινότητα ανάρτησε τη φωτογραφία του με προειδοποίηση ότι πρόκειται για απατεώνα που προσπαθεί να ξεγελάσει κόσμο με διάφορες προφάσεις. Μόνο το 2022 θα καταγγελθεί τρεις φορές σε έναν μήνα για τρεις υποθέσεις απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις στην επαρχία Λάρνακας. Στην πρώτη φέρεται να απέσπασε χρηματικό ποσό από πρόσωπο, στο οποίο παρουσιάστηκε ως παραγωγός κινηματογραφικής ταινίας, στη δεύτερη απέσπασε χρηματικό ποσό από ηλικιωμένο, προσποιούμενος συγγενικό του πρόσωπο και στην τρίτη έκανε το ίδιο σε άλλον παραπονούμενο προσποιούμενος ότι είχε άρρωστο παιδί. Βασικά ο τύπος περιφερόταν ανενόχλητος στη Λάρνακα αποσπώντας χρήματα με ψευδείς παραστάσεις από αγνώστους παρά το γεγονός ότι υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος του ενώ η φωτογραφία του κυκλοφορούσε ευρέως στα σόσιαλ αφού την αναρτούσαν τα θύματά του ως προειδοποίηση. Τελευταίο γνωστό χτύπημα, πριν τη Βασιλεία, καταγράφεται η εξαπάτηση 83χρονης γυναίκας στην Πάφο τον Ιανουάριο του 2023 υπόθεση για την οποία είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ανακοίνωση της αστυνομίας ότι καταζητείται (η οποία κυκλοφορεί ακόμα στο διαδίκτυο αν και κατέβηκε από το επίσημο σάιτ της Αστυνομίας). Γι’ αυτή την υπόθεση είχε οριστεί δικάσιμος τον περασμένο Φεβρουάριο όμως ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο. Παρ’ όλα αυτά λίγες εβδομάδες μετά βρέθηκε στο στούντιο της Βασιλείας προσπαθώντας να την προσθέσει στη μακρά λίστα με τα θύματά του!

Η Βασιλεία με σημερινή της ανάρτηση αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας για την υπόθεσή της η οποία όπως γράφει “δεν παρέχει σαφείς και επαρκείς απαντήσεις στα ουσιαστικά ερωτήματα που προκύπτουν” αντίθετα “αποκρύπτει κρίσιμες πληροφορίες, υποβαθμίζει τη σοβαρότητα των γεγονότων και καλλιεργεί μια παραπλανητική εικόνα της πραγματικότητας”.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο στούντιο της είπαν ότι ο συγκεκριμένος είχε δικαστήριο τον Φεβρουάριο στο οποίο δεν εμφανίστηκε (για την υπόθεση της 83χρονης) και ότι δεν μπορούσαν να της πουν περισσότερα, κάτι που δεν αναφέρεται πουθενά στην ανακοίνωση. Επίσης στην τελευταία αναφέρεται πως ο 53χρονος «δεν είναι καταζητούμενος επί της παρούσης” αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν εκκρεμεί τίποτα το μεμπτό σε βάρος του και ότι είναι ελεύθερος να συνεχίσει την αναζήτηση νέων θυμάτων.

Η εμπειρία της Βασιλείας πέρα από εξοργιστική για τον τρόπο που λειτουργούν νόμοι και Αστυνομία (που δίνουν την εντύπωση πως εξυπηρετούν μόνο τους απατεώνες) είναι και βαθιά ανησυχητική καθώς καταδεικνύει πως ο απλός πολίτης είναι τελείως ανυπεράσπιστος απέναντι σε πιθανούς κινδύνους, με μια “νομικά καλυμμένη” Αστυνομία πρόθυμη να κινηθεί μόνο σε περίπτωση που συμβεί το κακό. Καθημερινά ακούμε για εξαπατήσεις πολιτών, με ηλεκτρονικά ή συμβατικά μέσα, με τις Αρχές να επισείουν την προσοχή και να καταγγέλλουν οτιδήποτε ύποπτο. Και να που μια σοβαρή καταγγελία καταλήγει στα σκουπίδια (με τους αστυνομικούς να επιστρέφουν τον ύποπτο στο θύμα του - πραγματικά δεν μπορώ να το ξεπεράσω!) γιατί η Βασιλεία δεν έπεσε actually θύμα απάτης. Έπρεπε δηλαδή να ακολουθήσει τον απατεώνα στην άγνωστη τοποθεσία και αν την έκλεβε, τη βίαζε ή τη σκότωνε μόνο τότε θα μπορούσε η αστυνομία να κάνει κάτι. Όταν φυσικά θα είναι πολύ αργά.

Τα ερωτήματα που γεννιούνται από το περιστατικό αμείλικτα: Γιατί αυτός ο τύπος κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος παρά το γεγονός ότι πρόκειται αποδεδειγμένα για επαγγελματία απατεώνα; Πως ενώ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο όπου ήταν κατηγορούμενος για απάτη... εμφανίστηκε εβδομάδες αργότερα στο στούντιο της Βασιλείας με σκοπό να την εξαπατήσει; Τι χρειάζεται η Αστυνομία για να κινηθεί και να προστατεύσει έναν πολίτη που νιώθει φόβο, ανασφάλεια ή βρίσκεται σε κίνδυνο - να μετατραπεί πρώτα σε πτώμα; Γιατί η Αστυνομία δεν ενημερώνει επίσημα το κοινό ότι υπάρχει αυτό το άτομο που ίσως προσπαθήσει να το εξαπατήσει αφού υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος του; Οι ψευδείς παραστάσεις, είτε καταλήξουν σε εξαπάτηση είτε όχι, δεν συνιστούν αδίκημα; Γιατί η Αστυνομία δεν προέβη σε κινήσεις που θα έκαναν το θύμα να νιώσει ασφάλεια; Και τέλος πως θα νιώσει ο μέσος πολίτης ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο να προβεί σε οποιαδήποτε καταγγελία, όταν έχει αυτή την αντιμετώπιση με την Αστυνομία να επιχειρεί να υποβαθμίσει μια τόσο σοβαρή υπόθεση; Αυτή είναι η μηδενική ανοχή την οποία πιπιλίζει διαρκώς ο Αρχηγός της Αστυνομίας;

Από την άλλη, τι να περιμένεις όταν ο Πατσαλίδης της ψεκασμένης Τραμπικής “Συμμαχίας της 4ης Σημαίας” παραμένει ασύλληπτος εδώ και ένα μήνα σχεδόν και όσο η Αστυνομία υποτίθεται ότι τον ψάχνει εκείνος ανεβάζει ανενόχλητος βίντεο στο TikTok;

Μηδενική είναι η ανοχή Αρχηγέ μου ή μήπως η ανταπόκριση;