The Vivienne: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της διάσημης drag queen - Από το Drag Race στη θεατρική σκηνή

«Ελπίζω ότι με τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών, μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες σχετικά με τους κινδύνους της συνεχούς χρήσης κεταμίνης και τι μπορεί να κάνει στο σώμα σας. Η χρήση κεταμίνης αυξάνεται, ιδίως μεταξύ των νέων, και δεν νομίζω ότι συζητούνται όλοι οι κίνδυνοι του ναρκωτικού» ανέφερε ο μάνατζερ και στενός του φίλος, Σάιμον Τζόουνς.

Η κεταμίνη είναι ναρκωτικό κατηγορίας Β στη Βρετανία και είναι παράνομη η αγορά ή η πώληση του. Είναι ένα ισχυρό ηρεμιστικό και αναισθητικό και χρησιμοποιείται συχνά ως φάρμακο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του πόνου.

Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε στο μπάνιο του σπιτιού του κοντά στο Τσέστερ, με τον πατέρα του να επιβεβαιώνει την ταυτότητά του. Οι αρχές δεν βρήκαν στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο Σάιμον Τζόουνς, μέσω των social media, αναφέροντας: «Με ανείπωτη θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Τζέιμς Λι Γουίλιαμς - The Vivienne, έφυγε από κοντά μας αυτό το Σαββατοκύριακο».

Η οικογένεια του καλλιτέχνη αποφάσισε να συνεργαστεί με τον οργανισμό Adferiad, που στηρίζει άτομα με ψυχικά νοσήματα και εξαρτήσεις, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της ψυχικής υγείας.

Από το Drag Race στη θεατρική σκηνή

Η Vivienne έγινε γνωστή μέσα από τη νίκη που είχε στον πρώτο κύκλο του RuPaul's Drag Race UK το 2019, κατακτώντας την αγάπη του κοινού. Το σόου απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη της, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη στα social media.

Γεννημένος στην Ουαλία, ο Γουίλιαμς εμπνεύστηκε το drag όνομά του από τον θαυμασμό του για τη Vivienne Westwood. Εκτός από το Drag Race, ξεχώρισε στο Dancing On Ice το 2023, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση, ενώ ενσάρκωσε τη Μάγισσα της Δύσης στο μιούζικαλ «Ο Μάγος του Οζ», τόσο στην περιοδεία του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στο West End. Επίσης, το 2022 συμμετείχε στη σεζόν με τους νικητές του RuPaul’s Drag Race στις ΗΠΑ, ενώ το 2020 απέκτησε δική του εκπομπή, The Vivienne Takes On Hollywood, στο BBC Three.

Η ομοφοβική επίθεση και η δικαστική απόφαση

Τον Ιούνιο του 2023, ο Γουίλιαμς έπεσε θύμα ομοφοβικής επίθεσης σε εστιατόριο McDonald's στο Λίβερπουλ. Ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για το περιστατικό, καταδικάζοντας την ομοφοβία και καλώντας τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα να είναι σε επαγρύπνηση. Ο δράστης, Άλαν Γουίτφιλντ, κρίθηκε ένοχος τον Δεκέμβριο του 2023 και καταδικάστηκε σε 12 εβδομάδες φυλάκιση με 18μηνη αναστολή.

Ο μεγάλος έρωτας, ο γάμος και το διαζύγιο

Ο Γουίλιαμς παντρεύτηκε τον αγαπημένο του, Ντέιβιντ Λούντφορντ, το 2019, αλλά τον Απρίλιο του 2023 το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του. Μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο Λούντφορντ μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Η καρδιά μου κυριολεκτικά σκίστηκε όταν έλαβα το τηλεφώνημα. Ούτε σ' ένα εκατομμύριο χρόνια δεν πίστευα ότι θα έγραφα ποτέ κάτι τέτοιο για τον Τζέιμς Λι Γουίλιαμς. Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε τη ζωή μου τόσο πολύ από την ημέρα που συναντηθήκαμε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2017 στη Γκραν Κανάρια! Κυριολεκτικά από την αρχή ξέραμε ότι θα ήμασταν μαζί για πολύ καιρό! Μ' έκανε να νιώσω αγάπη και μου έδειξε πώς είναι πραγματικά ν' αγαπάς κάποιον.

Περάσαμε και κάναμε τόσα πολλά μαζί, ήταν σαν ανεμοστρόβιλος και δεν θ' άλλαζα τον χρόνο που περάσαμε μαζί με τίποτα στον κόσμο! Ήμασταν μαζί 6 χρόνια και αγαπιόμασταν τόσο πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενος που μπορώ να πω ότι όχι μόνο σε γνώρισα αλλά ήμασταν μαζί, ήμασταν σύζυγοι και ήσουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξι χρόνια είναι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να περνάς 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Θα έχεις πάντα μια θέση στην καρδιά μου. Θα μου λείψεις περισσότερο απ' όσο οι άνθρωποι θα καταλάβουν ποτέ. Αναπαύσου, άγγελέ μου».

