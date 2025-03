Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα από το αμερικανικό Ινστιτούτο, ο σεισμός των 7,1 Ρίχτερ έχει εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού εξέδωσε προειδοποίηση λέγοντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν επικίνδυνα κύματα σε ακτές που βρίσκονται σε απόσταση 300 χιλιομέτρων (185 μιλίων) από το επίκεντρο.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 94 km SE of #Pangai (#Tonga) || 10 min ago (local time 01:18:47). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Wnbx9VMXMe