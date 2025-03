Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπό του, Χάρλαν Μπολ, ο οποίος ανέφερε ότι ο ηθοποιός πέθανε το Σάββατο 29 Μαρτίου στο σπίτι του στο Waimanalo της Χαβάης, εξαιτίας επιπλοκών από εγκεφαλικό επεισόδιο. «Ο αγαπημένος μας Ρίτσαρντ είναι τώρα με τους αγγέλους. Ήταν μια υπέροχη και γεμάτη αγάπη ψυχή. Η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ», δήλωσε ο σύντροφός του, Μάρτιν Ράμπετ, σύμφωνα με το Variety.

Ο Τσάμπερλεϊν έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν πρωταγωνίστησε στη δραματική σειρά Dr. Kildare (1961-66), η οποία τον μετέτρεψε σε παγκόσμιο είδωλο. Με το νεανικό του παρουσιαστικό και το γοητευτικό του στυλ, ο ηθοποιός γρήγορα απέκτησε φανατικούς θαυμαστές, ενώ η δημοτικότητά του, του έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθεί και με τη μουσική, ηχογραφώντας επιτυχημένα τραγούδια.

Αν και το Χόλιγουντ δυσκολευόταν να του προσφέρει κινηματογραφικούς ρόλους αντάξιους του ταλέντου του, ο Τσάμπερλεϊν βρήκε το ιδανικό του μέσο στις τηλεοπτικές μίνι σειρές της δεκαετίας του 1970 και του 1980. Το 1980, το Shogun, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζέιμς Κλάβελ, τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αξιόπιστους ηθοποιούς της μικρής οθόνης. Το Shogun έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής, κερδίζοντας βραβεία Emmy και Χρυσή Σφαίρα για τον ίδιο τον ηθοποιό.

Το 1983, ο Τσάμπερλεϊν ανέλαβε τον εμβληματικό ρόλο του ιερέα Ραλφ ντε Μπρικασάρ στη διάσημη σειρά «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας», δίπλα στη Ρέιτσελ Γουόρντ. Η σειρά, βασισμένη στο μπεστ σέλερ της Κολίν ΜακΚάλοου, αφηγείται έναν παθιασμένο και απαγορευμένο έρωτα, και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες όλων των εποχών, φτάνοντας σε τηλεθέαση τα επίπεδα του Roots. Για την ερμηνεία του, ο Τσάμπερλεϊν απέσπασε άλλη μία Χρυσή Σφαίρα και προτάθηκε για Εmmy.

Πέρα από τις εμβληματικές μίνι σειρές, ο Τσάμπερλεϊν είχε αξιόλογη κινηματογραφική πορεία. Έπαιξε σε ταινίες όπως The Three Musketeers (1973), The Towering Inferno (1974) και The Last Wave (1977) του Peter Weir. Στη δεκαετία του 1980 πρωταγωνίστησε και σε επιτυχημένες περιπέτειες όπως το King Solomon’s Mines (1985) και Allan Quatermain and the Lost City of Gold (1986).

Στο θέατρο, διακρίθηκε σε παραστάσεις του Σαίξπηρ όπως ο Άμλετ στη Βρετανία το 1970, καθώς και στο Broadway με το My Fair Lady το 1993, όπου υποδύθηκε τον Χένρι Χίγκινς.

Στη δεκαετία του 2000, έκανε guest εμφανίσεις σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως Will & Grace, Desperate Housewives και Brothers & Sisters. Το 2017, εμφανίστηκε στο revival του Twin Peaks του David Lynch, ενώ η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία Echoes of the Past (2021), που γυρίστηκε στην Πάτμο.

Ο Τσάμπερλεϊν πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στη Χαβάη, όπου αφοσιώθηκε στη ζωγραφική και την οικολογία. Ήταν ενεργός ακτιβιστής, υποστηρίζοντας περιβαλλοντικά θέματα όπως η διάσωση του ποταμού Tuolumne στην Καλιφόρνια.

Το 2003, κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Shattered Love: A Memoir», όπου μίλησε ανοιχτά για τη ζωή και τη σταδιοδρομία του.

Ο ηθοποιός υπήρξε επί χρόνια σύντροφος του Μάρτιν Ράμπετ, με τον οποίο έζησε στη Χαβάη και συνεργάστηκε σε πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.