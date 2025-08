Βίντεο - Ατύχημα με πυροτεχνήματα σε φεστιβάλ στην Ιαπωνία: Έπιασαν φωτιά πλοία, εργαζόμενοι έπεφταν στη θάλασσα

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε στα δύο από τα οχτώ πλοία κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης των πυροτεχνημάτων, ενώ η εκδήλωση διακόπηκε άμεσα.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με το λιμεναρχείο της Γιοκοχάμα, πέντε εργαζόμενοι, που επέβαιναν στη μία από τις φορτηγίδες, πήδηξαν στη θάλασσα για να διαφύγουν από τις φλόγες και διασώθηκαν λίγο αργότερα. Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρύ τραυματισμό, όπως μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.



Οι διοργανωτές του καλοκαιρινού φεστιβάλ ανέφεραν στους ερευνητές ότι υπήρξε κάποιο πρόλημα με τα πυροτεχνήματα στις φορτηγίδες και η αστυνομία και το λιμενικό ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.



Το πρόγραμμα του φεστιβάλ προέβλεπε την εκτόξευση περίπου 20.000 πυροτεχνημάτων μέσα σε 25 λεπτά. Ωστόσο, μόλις 20 λεπτά μετά την έναρξη του σόου, η μουσική διακόπηκε και οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν πως η εκδήλωση ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας.

#WATCH: Two barges loaded with fireworks for a summer festival display near Tokyo caught ablaze, forcing five workers to jump into the sea, officials said.https://t.co/xlMk73VpCu pic.twitter.com/BDTDW6nrYd