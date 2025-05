Video: Υεμένη - Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στη Χοντέιντα

Παρότι δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση, ο δημοσιογράφος του Axios Μπάρακ Ραβίντ ανέφερε επικαλούμενος αμερικανό αξιωματούχο πως το Ισραήλ εξαπέλυσε επιδρομές εναντίον της Υεμένης σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι Times of Israel και το Channel 12 επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες, επικαλούμενοι ισραηλινό αξιωματούχο.

Israel has launched airstrikes on Yemen’s Hodeidah port in response to a Houthi missile attack near Ben Gurion Airport. Around 30 Israeli fighter jets are reportedly involved in the operation. pic.twitter.com/E4Nu4E04o2

Χθες Κυριακή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προαναγγείλει αντίποινα για την πυραυλική επίθεση των Χούθι εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ.

Περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά από τις 15 Μαρτίου, όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον των ανταρτών, με σκοπό να τους υποχρεώσουν να σταματήσουν να απειλούν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

BREAKING:



30 planes of the Israeli Air Force are striking Houthi targets in Yemen.



The Hudaydah Port, the largest port the Houthis have access to, has been particularly hard hit.



Massive fires can be seen across the port pic.twitter.com/XYjJlTQ359