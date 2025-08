Νέες φήμες για το PlayStation 6 - Τρεις φορές πιο γρήγορο από το PS5 και τιμή που δεν περιμένετε

Ακούγεται ότι η επερχόμενη κονσόλα της Sony θα έρθει με το next-gen APU της AMD ονόματι “Orion” που θα περιλαμβάνει 8 Zen 6 πυρήνες, έως και 48 μονάδες GPU RDNA 5 και μνήμη GDDR7.

Οι φήμες συνεχίζονται λέγοντας ότι το PS6 θα προσφέρει 3 φορές καλύτερο rasterization σε σχέση με το βασικό PlayStation 5, ανώτερο ray tracing, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ένα πολυπόθητο χαρακτηριστικό: backwards compatibility με παιχνίδια των PlayStation 5 και PlayStation 4.

Το PlayStation 6 αναμένεται να είναι τρεις φορές πιο γρήγορο από ένα απλό PS5 και δε θα έχει τιμή τα 1000 δολάρια, όπως πολλοί πίστευαν. Τα ρεπορτάζ και οι φήμες λένε ότι η νέα κονσόλα της Sony θα κοστίζει περίπου όσο ένα PS5, δηλαδή πάνω-κάτω στα 500 δολάρια.

Σύμφωνα με το Tweaktown, τα specs της κονσόλας θα είναι αυτά:

Chiplet design, with some mention of possibly utilizing "Navi 5" desktop chiplets

Backwards compatibility to PS5 and PS4 generations (no mention of PS3)

Heavy emphasis on cost constraints, and keeping power lower than PS5

Manufacturing planned for mid-2027, with a likely Fall 2027 or early-2028 release date

160W TBP

8 x Zen 6 (or later) cores

40-48 RDNA 5 Compute Units @ 3GHz+

160-bit or 192-bit bus w/GDDR7 @ 32GT/s+

Rasterization performance estimated to be 3x PS5 (Ray Tracing uplift expected to be higher

Τι να περιμένουμε από το PS6; Όπως λέει και το Tweaktown, θα πρέπει να περιμένουμε 4K gaming έως και 120FPS, αλλά και 8K gaming στα 60FPS με την αναβαθμισμένη PSSR τεχνολογία της Sony.

Δείτε το σχετικό βίντεο του “Moore’s Law is Dead” που έγινε viral τις τελευταίες ώρες με περισσότερες από 100.000 προβολές. Πρόκειται, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, για “early-specs” της κονσόλας, οπότε τα πάντα ενδέχεται να αλλάξουν. Και επίσης, επειδή μιλάμε για φήμες και τίποτα επίσημο, καλό θα ήταν να λάβετε όλα τα παραπάνω με κάθε επιφύλαξη!

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr