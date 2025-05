Πούτιν: Η Ουκρανία επιτέθηκε στο ελικόπτερό του ενώ πήγαινε στο Κουρσκ – Τι λέει Ρώσος στρατιωτικός

Πιο συγκεκριμένα, αξιωματικός του Ρωσικού Τμήματος Αεράμυνας δήλωσε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχείρησαν να παρεμβληθούν στη διαδρομή πτήσης του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Ρώσο πρόεδρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική άμυνα λειτούργησε τέλεια και απέκρουσε την επίθεση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε την Τρίτη, την περιφέρεια Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία στα σύνορα με την Ουκρανία, για πρώτη φορά αφού ο ρωσικός στρατός εκδίωξε από την περιοχή τις ουκρανικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πούτιν συναντήθηκε με εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων και επισκέφθηκε το πυρηνικό εργοστάσιο Kursk-II.

Δείτε βίντεο από την επίσκεψη Πούτιν στο πυρηνικό εργοστάσιο:

President Vladimir Putin visited the construction site of a nuclear power plant in the Kursk region. pic.twitter.com/MsfTX2v1oh