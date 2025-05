Ξενοδοχεία της Louis Hotels ανάμεσα στα καλυτέρα του κόσμου από το TripAdvisor!

Η Louis Hotels με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι τέσσερα από τα ξενοδοχεία του Ομίλου τιμήθηκαν με διεθνή διάκριση στα φετινά βραβεία Travelers’ Choice 2025 του TripAdvisor, τα οποία βασίζονται αποκλειστικά στις αξιολογήσεις και τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο. Η σημαντική αυτή αναγνώριση αποτελεί απόδειξη της διαρκούς αφοσίωσης της Louis Hotels στην προσφορά άριστης και ποιοτικής φιλοξενίας με σκοπό την δημιουργία αυθεντικών εμπειριών.

Το ξενοδοχείο Louis Nausicaa Beach στον Πρωταρά, αναδείχθηκε ως Best of the Βest Family Friendly Hotel παγκοσμίως, αποδεικνύοντας τη σταθερή προσήλωση στη δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος για οικογένειες.

Το Louis Phaethon Beach στην Πάφο κατέκτησε επίσης υψηλή θέση μεταξύ των Best of the Best All Inclusive Hotels στην Ευρώπη, χάρη στην ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών που προσφέρει σε επισκέπτες κάθε ηλικίας. Παράλληλα, το εντυπωσιακό Designed for Adults ξενοδοχείο Once in Mykonos διακρίθηκε μεταξύ των Top Greek Hotels παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως κορυφαίος προορισμός υψηλής αισθητικής και εκλεπτυσμένης φιλοξενίας.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μία σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης από το παγκόσμιο ταξιδιωτικό κοινό και αντανακλούν την αδιάκοπη προσπάθεια της Louis Hotels να ξεπερνά τις προσδοκίες των επισκεπτών της. Είναι επίσης αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, του επαγγελματισμού και της αφοσίωσης των ανθρώπων της, οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας του Ομίλου.

Ξεχωριστή αναγνώριση απέσπασε φέτος και ακόμη ένα ξενοδοχείο της Louis Hotels στην Πάφο. Το Louis Ledra Beach τιμήθηκε με το Travellers’ Choice Award 2025, μια διεθνώς αναγνωρισμένη διάκριση που απονέμεται από την πλατφόρμα του TripAdvisor στους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας παγκοσμίως.

Η Louis Hotels εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη προς όλους τους επισκέπτες που την τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους, καθώς και προς τις δυναμικές ομάδες των ξενοδοχείων που με πάθος και συνέπεια προσφέρουν καθημερινά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Με οδηγό την ποιότητα και τον σεβασμό στον επισκέπτη, η Louis Hotels συνεχίζει δυναμικά να εξελίσσεται, προσφέροντας μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες φιλοξενίας

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι διακρίσεις δεν είναι σημαντικές μόνο για τη Louis Hotels, αλλά και μια σπουδαία ευκαιρία να αναδειχθούν ο Πρωτάρας, η Πάφος και η Μύκονος ως κορυφαίοι ταξιδιωτικοί προορισμοί παγκοσμίως.