Καλοκαίρι 2025 με νέους προορισμούς και προνομιακές τιμές από την Louis Hotels!

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Louis Hotels ευχαρίστησε όλους τους καλεσμένους της για την διαρκή στήριξη, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε όλα τα νέα του Ομίλου σχετικά με νέες προσθήκες ξενοδοχείων και ανακοίνωσε επίσημα πως το φετινό καλοκαίρι ξεκινάει με εκπτώσεις έως και 40% για προπληρωμένες κρατήσεις και δωρεάν ασφάλεια ακύρωσης.

Με τις δικές της μοναδικές συντεταγμένες διακοπών – 26Hº 7Dº 4Cº 1Lº – η Louis Hotels παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας μέσα από 26 αξιολογά ξενοδοχεία σε 7 προορισμούς, κατανεμημένα σε 4 ξεχωριστές συλλογές (Elegant, Exclusive, Family & Villa Collection) όλα ενωμένα κάτω από 1 ισχυρή κληρονομιά, του ομίλου LOUIS. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία, η Louis Hotels καθοδηγεί τους επισκέπτες της να ανακαλύψουν τον τύπο διακοπών που τους ταιριάζει, προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και επιθυμίες. Οι διακοπές γίνονται εμπειρία, τα ταξίδια αποκτούν ουσία και κάθε διαμονή μετατρέπεται σε μια αυθεντική, αξέχαστη στιγμή.

Μεταξύ άλλων κατά την δημοσιογραφική διάσκεψη αναφέρθηκε πως το καλοκαίρι του 2025 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Όμιλο, με σημαντικές προσθήκες που ενισχύουν το δίκτυό του. Στην Πάφο, το Design for Adults 5* Cali Resort & Spa, μέλος της Elegant Collection by Louis Hotels , συνεχίζει για δεύτερη χρονιά να εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη. Στην Κέρκυρα, το premium all-inclusive σχεδιασμένο για οικογένειες 5* Valmar Corfu, το πιο πρόσφατο μέλος της Elegant Collection by Louis Hotels , αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του τον Ιούλιο, έτοιμο να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες διαμονής που συνδυάζουν την παραδοσιακή αισθητική του νησιού με τις πιο σύγχρονες παροχές και την εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα, προσφέροντας ατελείωτη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος, Στη Ζάκυνθο, το 5* King Jason Zante, μέλος της Exclusive Collection by Louis Hotels , άνοιξε τον Ιούνιο του 2024 ως το πρώτο lifestyle all-inclusive ξενοδοχείο του νησιού, σχεδιασμένο αποκλειστικά για ενήλικες. Με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και περιβαλλόμενο από 10.000 τετραγωνικά μέτρα υδάτινων στοιχείων, το εντυπωσιακό resort δημιουργεί ένα περιβάλλον απόλυτης χαλάρωσης και αναδεικνύει μια νέα φιλοσοφία διακοπών, όπου η ποιότητα, η ιδιωτικότητα και η υψηλή αισθητική πρωταγωνιστούν.

Με σταθερή δέσμευση να προσφέρει περισσότερα από μια απλή διαμονή, η Louis Hotels ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να πραγματοποιήσουν τις κρατήσεις τους απευθείας στο Louis Hotels -Special Offers επωφελούμενοι από μοναδικές εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 40% σε προπληρωμένες κρατήσεις με δωρεάν ασφάλεια ακύρωσης.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες και αξέχαστες στιγμές ξεκινά – εκεί όπου η ποιότητα και η αυθεντική φιλοξενία δεν αποτελούν απλώς προνόμια, αλλά καθημερινή υπόσχεση!