O Ζελένσκι δεσμεύεται να αυξήσει την παραγωγή όπλων στην Ουκρανία

Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να παράγει όλα όσα χρειάζεται για την άμυνά της, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης, πυρομαχικά –ιδίως πυραύλους– για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικά συστήματα, τόνισε ο αρχηγός του κράτους στο νυχτερινό διάγγελμά του.

Η Ρωσία «πρέπει να νιώσει τις συνέπειες αυτού που κάνει εναντίον της Ουκρανίας», επέμεινε.

I held an extended meeting with the military leadership. The agenda included planning our actions, readiness to respond to Russian strikes, and taking preventive measures, which means increasing the production of our own drones and missiles.



We are also preparing new agreements…