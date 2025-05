Σε ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Στους πολέμους του Ισραήλ, ποτέ δεν έχουν επιτευχθεί τόσα πολλά σε τόσα μέτωπα».

🎯 🎯 🎯 PM Netanyahu speaking at the Knesset this afternoon: "We have eliminated Mohammed Deif, Yahya Sinwar, and Mohammed Sinwar." pic.twitter.com/3iXKHPM8F4